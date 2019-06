Maxi Gómez da prioridad al Valencia

El Valencia continúa dando pasos para hacerse con los servicios de Maxi Gómez. El club che está apostando fuerte por el artillero celeste, que ha dado el visto bueno al equipo de Mestalla para incorporarse a su disciplina y jugar la próxima temporada la Liga de Campeones a las órdenes de Marcelino García Toral. Maxi ha dado preferencia al Valencia sobre la otra propuesta en firme que el Celta tiene el delantero uruguayo, la del West Ham, que persigue al delantero desde enero pasado y puesto sobre la mesa una oferta de 29 millones de libras (32,5 millones de euros) que la entidad que preside Carlos Mouriño ha rechazado.

Según ha podido averiguar este diario, Maxi tiene prácticamente todo arreglado con el Valencia, aunque este principio de entendimiento está supeditado a que el Celta llegue a un acuerdo con el club de Mestalla para el traspaso del jugador. El punta charrúa prefiere seguir en la Liga española, a la que no ha costado adaptarse que dar el salto a la Premier League y jugar en un país en el que no domina el idioma y al que cree que le sería más difícil aclimatarse. Maxi quiere además jugar la próxima temporada competición europea y, a diferencia del Valencia, el West Ham no puede ofrecerle esta posibilidad.

El interés del equipo vigués por recuperar a Santi Mina debe facilitar la negociación de una operación a dos bandas que se presenta compleja, pero en la que el interés mutuo debería allanar el camino de un desenlace satisfactorio para ambas partes, ya que el tanto el Celta como el Valencia cuentan con el placet de los dos jugadores para vestir sus respectivos colores a partir del próximo curso.

Las diferencias económicas son no obstante más que considerables. Diez millones de euros separan lo que el Celta pide por Maxi (25 millones más Mina) de lo que el Valencia está dispuesto a pagar, si incluye al delantero vigués en la operación. El club che ha sondeado también la posibilidad e incluir a alguna de sus jóvenes promesas, además de Mina, pero el Celta ha descartado tal alternativa.

Con estas premisas, todo hace indicar que las posibilidades de que el pacto llegue a cerrarse a lo largo del mercado estival son altas, pero la negociación se adivina larga, pues la diferencias económicas entre los dos clubes son aún demasiado importantes y ambas clubes parecen dispuestos a estirar al máximo la cuerda para conseguir el mejor acuerdo.

Maxi Gómez, mientras tanto, sigue concentrado con Uruguay para participar con la selección Celeste en la Copa América que arrancó en Brasil el pasado viernes. A la hora del cierre de esta edición, el combinado que dirige Óscar Washington Tabárez debutaba en el torneo ante Ecuador.