¿Se ofrece Denis Suárez al Celta?

En pleno mercado de fichajes, rumores y movimientos, el futbolista de Salceda de Caselas Denis Suárez ha emitido unas declaraciones al programa 'El Larguero' de la SER en las que, contundente, desvela la ruta que quiere seguir la próxima temporada y, a su vez, deja en el aire un hipotético regreso al Celta, club en el que militó en su etapa de formación.

"Tu futuro es incierto. Ahora mismo, eres jugador del Barça, te cedieron al Arsenal, me imagino que tu decisión está tomada, que quieres irte del Barça", le inquirió el presentador del espacio radiofónico, Manu Carreño, a lo que el centrocampista gallego le contestó: "Me quedan dos años en el Barça, he renovado antes de irme. Yo lo que quiero es jugar, obviamente. En el Barça, creo que no voy a tener esa oportunidad de jugar a menudo; yo lo que quiero es salir y jugar".

Seguidamente, Denis Suárez desveló sus intenciones futuras, en las que no aparece el Arsenal ni el extranjero: "Jugaré donde mejor sea para mí, donde las exigencias, tengo que ver todo. Mi objetivo es volver a ser importante en un club. No estoy escuchando nada de España. Mi objetivo es quedarme en la Liga española, estar cerca de casa y competir en LaLiga. Prefiero seguir mi carrera en España".

A su vez, el exceleste desvela que todavía no ha hablado con el entrenador del Barça, Ernesto Valverde, en los dos meses que lleva en la ciudad condal para recuperarse de la lesión. "En teoría, el 14 (de junio) tengo que volver a Barcelona, si no pasa nada antes". Carreño le preguntó si se ve allí, a lo que Suárez le replica: "No tengo ni idea, no sé qué pasará. Creo que el Barça está intentando resolver mi futuro y encontrar un buen sitio para mí. Yo lo que quiero es jugar".

Opción del Valencia

Preguntado por si sus preferencias se encaminan a jugar la Champions, Denis Suárez aseguró que esta competición le llama "muchísimo" la atención y es "principalmente" su "objetivo", ya que, defiende, va a competir a un gran nivel si le respetan las lesiones. "Sabiendo que es año de Eurocopa, no pierdo la esperanza de la selección", destacó.

Con todo, ya hay equipos en España que se han podido postular para hacerse con los servicios de Denis Suárez, que tiene un destino favorito. Entre ellos, el Valencia de Marcelino García, con una capacidad económica superior al club celeste para hacer frente a la ficha del mediocentro de Salceda de Caselas, que oscila entre los 3 y los 4 millones de euros brutos. "Marcelino es el mejor entrenador que he tenido desde que estoy en el fútbol profesional. Es más que un entrenador para mí, una persona con la que tengo muy buena relación. El Valencia es un club que ha mostrado interés, como otros equipos de España que jugarán en Europa", sentenció.