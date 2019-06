El Celta congela de nuevo los abonos

La campaña de abonados del Celta arranca el jueves de la próxima semana, 20 de junio, con precios idénticos a los de las dos últimas temporadas. La primera fase de la campaña, que lleva por título "Isto vai de corazón", se prolongará hasta el 19 de julio e incluirá descuentos de hasta el 20 por ciento en las tarifas. En esta ocasión, los nuevos socios han de inscribirse en una lista de espera porque el número de asientos vacíos en Balaídos será limitado debido a las obras que el Concello contempla ejecutar a lo largo de la temporada en la Grada de Marcador, donde el club no tiene previsto aceptar más abonados por el momento. La gran novedad este año es que las renovaciones y las altas se tramitarán exclusivamente online (istovaidecorazon.com) y en los cajeros de Abanca, y no en las taquillas de Balaídos. En el estadio solamente se atenderán consultas, incidencias, cambios de asiento o aquellos casos excepcionales de abonados que no puedan acceder a los servicios digitales.

Una parte del celtismo esperaba que el club premiase el gran esfuerzo realizado por la afición durante la pelea que el equipo libró por evitar el descenso. La respuesta desde A Sede de Príncipe a la mejor afición de LaLiga en la pasada temporada ha sido la de congelar por segunda temporada consecutiva los precios de los abonos, que se verán reducidos por distintos descuentos siempre que la renovación se produzca antes del 19 de julio. A partir de esa fecha desaparecerán los descuentos, se añadirá la cuota de alta, de entre 90 y 50 euros, y se aplicará el pago de un suplemento en los partidos declarados como día del club.

Los precios de los abonos para adultos oscilan entre los 693 euros en Tribuna Alta y los 250 en la Grada Seareiros (en una esquina de Río Bajo). Para los sub-25 van desde 463 (Tribuna Alta) hasta 140 euros (Grada Seareiros). Los menores de 15 años, entre 188 (Tribuna Alta) y 101 (Marcador y Gol). Infantil (hasta 8 años), una única cuota de 50 euros. Los mayores de 65 años, entre 437 (Tribuna Alta) y 193 euros (Marcador). Los denominados Miudiños (menores de 5 años), tendrán acceso gratuito al estadio.

Los abonados que renueven durante el primer plazo establecido, antes del 19 de julio, disponen de los descuentos del 5 por ciento o del 10 por ciento, de familiar o accionista, hasta un máximo del 15%. Estas renovaciones han de tramitarse a través del servicio online del club o a través de la red de cajeros de Abanca, con el recibo que los abonados recibirán en su domicilio. Además, se podrá pagar con tarjeta de cualquier entidad bancaria o en efectivo.

En esta primera fase de la campaña de socios se dará prioridad en los trámites de cambio de asiento. Una vez que se cumpla el citado plazo, las butacas de los abonados que no hayan renovado serán liberadas. "Esta última medida, junto a las que se adoptan para la formalización de las nuevas altas, obedecen a la posibilidad de que en algún momento de la temporada se realicen obras por parte del Concello en el estadio de Abanca Balaídos", señala el club.

Debido a las obras en Marcador, el número de altas será limitado y el club habilitará una lista de espera para optar a un nuevo abono. Una vez conocido el aforo disponible se podrá formalizar el alta. Para realizar esta inscripción se deben abonar 50 euros, que serán descontados del precio del abono una vez tramitado. Las altas que procedan de esta lista de espera estarán exentas de la cuota de alta y tendrán un 5 por ciento de descuento o un 10 por accionista o familia. Tampoco tendrán que abonar suplemento alguno los días del club.

El 20 por ciento de descuento se aplicará en las renovaciones que estén asociadas a una nueva alta. Los abonados también tendrán una rebaja en las nuevas camisetas (67 euros la unidad), además del habitual 10 por ciento de descuento en las tiendas del club, así como el acceso libre a los partidos del Celta B y el Celta Zorka de baloncesto.