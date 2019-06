El Celta mantiene el precio de los abonos

El Celta pone en marcha su campaña de abonados que ha sido bautizada como "isto vai de corazón" y que arrancará el 20 de junio y en la que se congelan los precios en relación a al temporada pasada.



Una de las grandes novedades es que por primera vez las renovaciones y altas se tramitarán exclusivamente online y en los cajeros de Abanca y no en las taquillas del estadio. En esta ubicación sólo se atenderán consultas, incidencias, cambios de localidad o aquellos casos excepcionales de abonados que no puedan acceder a los servicios digitales.



Los precios de los abonos de la campaña para la temporada 2019/2020, que tendrá el lema 'Isto vai de corazón', no sufrirán incremento alguno. Los abonados que renueven en esta primera fase no deberán retirar suplemento los días del club y disfrutarán de un descuento, no acumulable con el resto, del 20 por ciento si traen un nuevo abonado (excepto Miudiño).



Los abonados que renueven en el plazo establecido, antes del 19 de julio, mantienen los descuentos del 5 por ciento o del 10 por ciento de familiar o accionista hasta un máximo del 15. Estas renovaciones se deben tramitar online en en istovaidecorazon.com o en los cajeros de Abanca, con el recibo que los abonados recibirán en su domicilio y que se podrá pagar con tarjeta de cualquier entidad o en efectivo.





Cambio de asiento

