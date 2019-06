Olaza da prioridad al Celta sobre otras ofertas de Europa

Lucas Olaza dará prioridad al Celta. Así lo asegura el agente del futbolista, Pablo Rivero, quien en conversación telefónica con este diario ha desvelado que el lateral zurdo uruguayo maneja propuestas de compra de clubes europeos y prevé ser traspasado por Boca Juniors este verano. "En realidad, todavía no hay una decisión tomada", indica el intermediario, que precisa: "Todavía no hemos hablado con la gente del club y hasta que lo hagamos no se puede dar ninguna información por cierta. Todas las posibilidades están abiertas. Existe la posibilidad de que Boca pida su regreso, que siga en el Celta y, obviamente, de que lo compren".

Según explicó el presidente Carlos Mouriño durante su última comparecencia ante los medios informativos, Olaza continuaría cedido en el Celta si Boca Juniors no pide expresamente su regreso antes del próximo 30 de junio. El presidente céltico aclaró que el club vigués dispone también de una opción preferencial para comprar el jugador en junio del próximo año, si Boca lo reclama, aunque está posibilidad quedaría invalidada si el equipo argentino pide su vuelta y lo vende a otro club en la próxima ventana de fichajes. "Existe interés de otros equipos de Europa por Lucas y vamos a valorar todas las posibilidades, aunque obviamente dándole prioridad al Celta para que ejecute la opción de compra [4 millones de euros]", explica Rivero.

El representante de Olaza ve improbable que el zaguero charrúa juegue a préstamo en el Celta el próximo curso. "Han llegado un par de ofertas de compra y en este caso la cesión sería más difícil porque Boca lo pediría de retorno y se vendería el jugador", apunta.

La condición de extranjero tampoco sería un impedimento para el regreso del lateral uruguayo a Boca, incluso si el equipo xeneize, que ayer renovó al colombiano Frank Fabra, tiene cubierto su cupo de futbolistas foráneos. Rivero ha confirmado a este diario que Olaza está concluyendo los trámites para adquirir la nacionalidad argentina, que tendrá en un par de meses. "Lucas será argentino en agosto", ratifica.

Por otra parte, el representante de Lucas Olaza considera improbable que el Celta pueda ejercer su opción preferencial para repescar al zaguero a partir del 30 de junio de 2020. "No lo veo como algo muy viable porque la realidad es que el jugador quiere salir de Boca. Veremos las opciones que hay y lo haremos", sentencia.

Si Olaza (con el que el Celta contaba en principio que iba jugar otro año cedido) no sigue, el club se vería obligado a fortalecer su defensa con la incorporación de un lateral izquierdo.