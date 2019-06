Radoja: "El conflicto del último año fue la única mala experiencia en el Celta"

Nemanja Radoja rompió ayer su silencio en Serbia para referirse a la difícil situación que ha vivido en su último año en el Celta, que lo relegó al ostracismo por su negativa a renovar. En el ánimo del jugador, sin embargo, pesan más los buenos que los malos momentos vividos en el club que hace cinco años le abrió las puertas de LaLiga, según declaró en una entrevista con el portal digital Dnevnik.rs.

"Ese conflicto del último año fue la única mala experiencia que tuve allí. Todo lo demás, desde mi perspectiva, era ideal. Ahora soy un jugador libre y estoy valorando la mejor opción para continuar mi carrera", apuntó el jugador cuando se le preguntó por su falta de protagonismo en el conjunto de Balaídos.

Aunque se le ha relacionado con el Betis, con el que se dice que tiene un acuerdo, Radoja mantiene en la entrevista el suspense sobre su futuro que, en cualquier caso, sitúa en LaLiga. "Ahora que soy un futbolista libre estoy evaluando la mejor opción para continuar mi carrera. Hay varios equipos interesados. Evaluaré bien lo que necesito y elegiré. No me importaría quedarme en España porque estoy acostumbrado al fútbol de allí, empecé a hablar el idioma, me adapté al clima y en general me siento muy bien. Todo depende de las ofertas y opciones que aparezcan", señala.

Ahora que puede elegir su futuro, el medio centro considera que ha llegado el momento de pasar página sin guardar rencor hacia los dirigentes del Celta. "Me ofrecieron prolongar el contrato, pero no quería. Debido a mi actitud, la gente decidió que no fuera parte del equipo, entrenando regularmente pero sin jugar partidos. Lo acepté y cumplí con mis obligaciones. No participé siquiera en las concentraciones o en los partidos amistosos, pero ahora todo queda atrás", dice.