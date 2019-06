Iago Aspas y Jennifer Rueda protagonizan las fotos de preboda más celestes

Tratándose de Iago Aspas no podía ser de otro modo. Su vida está ligada a un color y un escudo y un momento tan especial como su boda no podía ser diferente. El futbolista del Celta y su pareja, Jennifer Rueda, contraerán matrimonio el próximo 15 de junio, pero antes han querido realizar una sesión de fotos en familia. El lugar escogido, Balaídos, y el look, la camiseta celeste.



Aspas, Rueda y sus dos hijos, Thiago y Mía, escogieron el estadio del Celta para el reportaje de preboda que les realizó Visual PC Studio. En familia, posaron en el césped luciendo la elástica del club de sus vidas.





La pareja anunciaba su compromiso a finales de 2017 , pero la fecha del enlace tuvo que supeditarse a los compromisos de Iago Aspas con La Roja.