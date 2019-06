Aspas: "Me gustaría que volviese Mina"

Iago Aspas reconoció ayer que le gustaría volver a compartir la próxima temporada vestuario con Santi Mina y expresó su confianza en que el Celta cierre "pronto" el traspaso del delantero vigués del Valencia. "Me gustaría que volviese, igual que Denis [Suárez], Rafinha [Alcántara], Joselu [Mato] y otros jugadores que en su momento tuvieron que partir y que a todos nos gustaría que volviesen", desveló el internacional celeste en una entrevista con Ao Contraataque en la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Hablé con él, pero ya hace dos o tres semanas. Cuando acabó la temporada y también para darle la enhorabuena por la Copa del Rey", explicó Aspas, que aseguró no habían conversado con Mina de su futuro, aunque cree que Mina tendría más oportunidades en el Celta que en el Valencia. "No disfrutar de minutos en la final es un inconveniente. Cuando eres el delantero suplente no a todo el mundo le gusta. Es un grandísimo jugador y lo recibiríamos con los brazos abiertos", subrayó.

El crack celeste restó importancia a la mala prensa que tiene Mina en un amplio sector de la afición por su abrupta marcha del Celta. "Era un chico joven, que en su momento creyó que era el mejor momento para salir, pero todo el mundo merece una segunda oportunidad", justificó Aspas, que recordó que él mismo emprendió un camino similar cuando fichó por el Liverpool en 2013. "Seguramente cuando yo volví hace cuatro o cinco una gente estaría de acuerdo y otra no y los que no estaban de acuerdo ahora seguro que sí lo están".

En su encuentro con el programa de A Radio Galega, el triple ganador del Trofeo Zarra se mostró partidario de realizar "una pequeña revolución" en el plantel con vistas a la próxima temporada. "Más que de objetivos, ya lo dije cuando acabó la temporada, hay que hacer una pequeña revolución, un par de cambios y limpiar la cabeza para pensar en el próximo año", apuntó Aspas, que se propone mejorar sus números el próximo curso y no descarta pelear de nuevo por una plaza en Europa: "En lo individual mi objetivo es mejorar los números de este año y no tener ninguna lesión y en lo colectivo quedar entre los diez primeros e intentar volver a Europa", confesó.

El delantero internacional del Celta se refirió también a la situación de Emre Mor y Pione Sisto, dos futbolistas a los que el Celta se propone recuperar y que él mismo considera recuperables para la causa céltica. "La verdad es que condiciones tiene, pero el que tiene que pensar en recuperarse es él mismo. Creo que el club siempre le puso todo de su parte para intentar ayudarle. La pelota está en su tejado", apuntó en referencia a Mor, con quien recientemente protagonizó una broma en las redes sociales. "Fue una broma, lo que pasa que ahora no hay fútbol y la prensa le dio un poco de bombo. Fue un comentario un poco gracioso, no un zasca. Pero bueno la gente pensaba que le estaba metiendo presión al chaval", aclaró.

En referencia a Sisto y la nueva polémica protagonizada por el atacante danés por sus inquietantes hábitos de salud, Aspas indicó: "El año pasado nos reíamos de estas cosas, pero parece que es algo serio y supongo que el club ya se pondrá en contacto con él. Es verdad que este año no tuvo la cabeza centrada y eso se notó en el terreno de juego, sobre todo viendo su año anterior".

El internacional celeste se refirió también a la situación de otros futbolistas del plantel cuyo futuro está en el aire, como Maxi Gómez, Gustavo Cabral, Sergio Álvarez o el canterano Diego Alende, que confía en que tenga un sitio el próximo curso en la primera plantilla.

Aspas dio también por segura la marcha del punta uruguayo, pero sin precisar destino. "Tendrán que llegar a un acuerdo con otro club y buscarle una salida. Tiene unos números muy buenos, nadie diría lo que iba a conseguir todo lo que consiguió, pero creo que se lo ganó dentro del terreno de juego", dijo. El moañés celebró la continuidad de Sergio y destacó el gran peso que el defensa central argentino ha tenido en el Celta desde su último asenso a Primera División, aunque reconoció que la pelota está, en este caso, en el tejado del club. "Es un hombre muy importante, que lleva muchas temporadas con nosotros, pero es una decisión que tiene que tomar el club", dijo Aspas, que celebraría que el club diese una oportunidad a Diego Alende y se puso a él mismo como ejemplo de que se puede triunfar en el Celta tras salir a otros clubes.