Okay abandona la concentración de Turquía lesionado

La Federación de Fútbol de Turquía hecho oficial la baja del centrocampista del Celta Okay Yokuslu, que ya ha abandonado la concentración de la selección nacional debido a una lesión en su rodilla derecha. De este modo, el jugador celeste no podrá jugar ante Francia e Islandia, clasificatorios para la Eurocopa de 2020.



El jugador se lesionó en el amistoso que Turquía disputó ante Grecia el 30 de mayo, donde su equipo ganó por 2-1.



Tras estos problemas en su rodilla derecha el jugador fue tratado y comenzó a entrenarse de forma individual para determinar si podría estar listo para los encuentros ante Francia e Islandia.



Okay no jugó ante Uzbekistán el domingo 2 de junio, pero desde la Federación turca no precisaron que su ausencia se debiera a la lesión. Parece que no ha sido posible una recuperación a tiempo para las citas ante Francia e Islandia y por eso ha causado baja en la convocatoria.







El comunicado de la federación turca no menciona qué tipo de lesión sufre el jugador del Celta y la gravedad de la misma.