Iban Salvador: "Sabíamos que tocaba sufrir, pero logramos el objetivo"

Iban Salvador, uno de los jugadores destacados del conjunto vigués, manifestó al término del encuentro que "ya sabíamos de antemano que nos iba a tocar sufrir, pero hemos logrado el objetivo de la permanencia. Ha valido la pena. Sabíamos lo que podía pasar si no hacíamos nuestro fútbol, si no marcábamos en Alcoy".

El delantero vigués señaló en su relato que "con el cero a cero era previsible que los minutos finales podían ser terribles, pero la verdad es que hemos trabajado muy bien y no vi la eliminatoria complicada casi en ningún momento".

Iban Salvador, en un rápido repaso a la campaña que acaba de finalizar y que supuso que hasta las ultimas jornadas el conjunto vigués estuviese al borde del precipicio, apuntó que "la cuestión es que la temporada que viene no podemos sufrir tanto como en esta".

El técnico vigués Rubén Albés no compareció en la sala de prensa de El Collao, aunque sí lo hizo Mario Barrera. El míster del Alcoyano estaba hundido, comentando tras el descenso a Tercera que "no tengo que reprocharle nada a mis jugadores, se han vaciado hasta el último segundo buscando el premio del gol. Me llevo un disgusto enorme, toda la tristeza del mundo la tenemos ahora, por no poder conseguir el objetivo de la permanencia".

Mario Barrera abundó que "sin duda es el día más triste de mi trayectoria deportiva, ya que vine desde Polonia sin dudarlo para entrenar al Alcoyano y poder conseguir el objetivo de la salvación. Estaba seguro de que nuestro desenlace sería bueno viendo cómo estaba el campo y como estaban los jugadores, no pensé nunca en este desenlace y en esta pena del descenso".