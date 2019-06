Lobotka: "Me gustaría probar en otro país"

Stanislav Lobotka se encuentra en su país, donde ayer publicaban una entrevista con el céltico en Sport.SK, en la que habla de que le gustaría conocer otras ligas europeas, en un equipo que dispute competiciones continentales, aunque considera que se siente cómodo en España. Además, apunta el nombre del Nápoles como el posible pretendiente del verano pasado, aunque también se le relacionase entonces con clubes como el Tottenham, el PSG o el Zenit. Su agente reconoció días atrás que no había recibido ninguna oferta de equipos españoles, aunque se le siga relacionado con el Betis desde que finalizó la temporada.

"El país y la mentalidad me convienen, probablemente me gustaría seguir en España., pero veremos qué pasará. También me gustaría probar en otro país y en una liga donde se practique un buen fútbol y en un club que dispute la Copa de Europa", manifestó Lobotka sobre sus intenciones futuras.

En el Celta no descartan una posible salida del centrocampista eslovaco, que bajó su rendimiento después de protagonizar un gran estreno en LaLiga. De hecho, el club incluye a un mediocentro entre los seis refuerzos que buscará en el mercado de verano. "Me gustaría probar algo diferente, te sorprenderemos", comentó en tono jocoso Lobotka al entrevistador cuando éste le preguntó si tendría un verano agitado ante las posibles ofertas que le puedan aparecer.