Pazos: en el cielo de los virtuosos

Cuando despertaba de ese sueño reparador en el que nos sumergimos los ancianos después de las comidas, sonó mi móvil con el sonido monótono de siempre. Era mi buen amigo y exdirectivo del Deportivo Guillín:

-¿Ya sabes la noticia?.

-¿Qué noticia?.

-Murió Pazos.

No pude seguir hablando, pues un profundo y sentido silencio me lo impedía al golpear con todas sus fuerzas mi mente con los recuerdos y añoranzas de un pasado ya muy lejano, que añoraba revivir en presencia de Pazos. Por ello, a mis 85 años, con mis pasos de "pajarito", me lancé a pegar carteles, a pedir ayuda, no dinero, para que el Celta, alcalde y presidente de la Xunta me ayudasen a localizar a los nueve jugadores del Celta que aún vivíamos, para rendirles el homenaje que todos nosotros merecíamos y que nadie pretendía darnos. Pero ninguno de los nombrados quiso ayudarme, porque para el presidente del Celta era más importante organizar la "traca" que esos miles de aficionados llevaban a cabo entre humos de colorines y histerismo, con lo que se festejaba, no sé lo que, ya que no había nada que festejar y sí mucho que exigir y reparar. Pero no con folclores televisivos, ni con luces y humo de bengalas, como si se quisiera reparar con ello todo lo malo que se había hecho y nos llevaba, otra vez, camino de la Segunda División. ¡Todo una carnavalada, como la de las bombillas de mil colores!

Con la muerte de Pazos, al igual que ocurre cuando uno de los jugadores que aman al Celta, de verdad, se va con ella un trozo del más puro celtismo. Lo mismo que se irá conmigo cuando me llame la señora enlutada. Siempre amigo suyo, tengo que reconocer que Pazos no amaba al Celta como lo amamos muchos de nosotros. Solo era para él un trampolín para llegar a ser alguien en la vida que el fútbol le podía dar, aun a costa de arriesgar su vida, como aquella gravísima lesión sufrida en el Metropolitano, porque era el mejor de todos nosotros y buscaba esos grandes horizontes que nos llaman a una vida mejor. Una vida que muchos le envidiaban y por la cual intentaban desprestigiarle, porque la vivía como lo que era, el mejor portero del Celta y uno de los más grandes de España, que no le dejaron ser. Y a pesar de su casi fugaz paso por el Celta, con la valía de su dinero, nuestro Celta pudo seguir jugando en Primera División. Lo que me alegró y benefició personalmente, ya que, con ello, pude seguir buscando, con más posibilidades, la gloria defendiendo el portal céltico, como le había prometido a un hermano que hacía de mi padre.

Con su marcha al Real Madrid, mi ambición de joven promesa vio más despejado el camino a seguir, para llegar a ser como él, solo con la ambición de lograr ser el mejor portero y más recordado de la historia del Celta. Gloria que me truncó un presidente de triste figura, que no soportó que el celtismo, de verdad, le negara sus aplausos. Mi salida del Celta no solo me hizo brotar lágrimas de amargura, sino que me hirió el alma de tal forma que aún hoy mi cansado corazón no es capaz de perdonar tamaña injusticia. Pero mi admirado e imitado cancerbero Pazos hoy me hace mirar hacia ese cielo azul celeste que, quiérase o no, solo podemos ver en nuestra amada Galicia, donde un bellísimo "Arco da Vella" cubre todo un mar esmeralda, que al brillo del dorado Arco Iris nos lo refleja con el color de nuestras camisetas, porque es el color del cielo de ¡Galicia!.