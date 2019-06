Mouriño rebaja el objetivo del Celta a la permanencia

La "estabilidad" es lo que más valora Carlos Mouriño de su proyecto al frente del Celta, en el que acaba de cumplir 13 años como presidente. El dirigente céltico asume "la máxima responsabilidad" de lo que califica como "una mala temporada" y pide disculpas a la afición por que el equipo no respondiese a las expectativas de pelear por los puestos europeos y se viese amenazado de descenso hasta la última jornada. Para evitar caer en el mismo error, Mouriño rebaja el objetivo del Celta a conseguir la permanencia en la máxima categoría por octava temporada consecutiva y espera que se valore en su justa medida la tercera etapa más extensa de su historia en Primera División. Además, el último ejercicio económico volverá a arrojar beneficios (entre 8 y 15 millones de euros) y se intentará mejorar la plantilla con seis fichajes (dos centrales, un mediocentro, un ariete y dos extremos). Durante algo más de hora y media, el dirigente céltico repasó ayer en A Sede de Príncipe ante la prensa la actualidad del equipo, que en enero podrá utilizar los nuevos campos de entrenamiento de la ciudad deportiva de Mos.

Portu se aleja

El fichaje de Cristian Portugués, Portu, por el Celta, "depende más de él que de nosotros", según Mouriño, después de que el club le presentase una oferta económica al delantero del Girona y éste decidiese abrir un plazo de reflexión. Su agente reconoció a este diario que a Portu se le abrían más "opciones de mercado" y al interés de la Real Sociedad se suman el de clubes ingleses.

seis fichajes

Admitiendo que aspiran a que el primer equipo disponga de una plantilla corta (21 o 22 futbolistas), Mouriño cifró en seis el número de refuerzos para la temporada que viene: dos centrales, un mediocentros, dos extremos y un delantero. No incluye en esta relación a Gabriel, el Toro, Fernández. El uruguayo ya se comprometió con el Celta el pasado invierno como posible sustituto de su compatriota Maxi Gómez. Además del ariete de Peñarol, el Celta buscará otro atacante, siempre que Portu rechace la oferta céltica.

Sergio álvarez y cabral

El club, según su presidente, propondrá a Sergio Álvarez que cumpla el año que le resta de contrato en Vigo. "Sergio es un símbolo de este club y cuando se retire tendrá un sitio en el club como antes lo tuvo Borja Oubiña. Estaríamos encantados si se queda, pero si puede fichar por tres años con otro equipo, él decide", dijo Mouriño antes de abordar la situación de Gustavo Cabral, que finaliza contrato en junio. "No es nuestra primera opción para la defensa", reconoció el dirigente céltico. "Si se quiere ir estaremos muy contentos, le haríamos un homenaje, pero es una decisión que tiene que tomar él", apuntó tras valorar que el central argentino acumula siete temporadas en Vigo.

Lucas olaza

El Celta puede ejercer la opción de prolongar la cesión de Olaza durante la próxima temporada, siempre que Boca Juniors no lo reclame en junio. El equipo argentino no parece dispuesto a recuperar al lateral zurdo, pues tiene cubierto el cupo de extranjeros. Además, el Celta puede ejercer su opción de compra por 5 millones de euros, este verano o el que viene, aunque el jugador vuelva a Argentina en los próximos meses. Los célticos están dispuestos a adquirir los derechos federativos del joven zaguero. Por ello, no incluyen el puesto de lateral zurdo en la relación de refuerzos para el curso que viene.

Pione sisto y emre mor

Admite Carlos Mouriño que Pione Sisto y Emre Mor no alcanzaron el rendimiento deportivo esperado. "Esos fueron dos motivos graves que trastocaron nuestros planes", dijo el dirigente en referencia a que el equipo no alcanzase los resultados esperados. Sin embargo, el club está dispuesto a darle una nueva oportunidad a ambos jugadores. "Creemos que se pueden recuperar". Y sobre Mor, el presidente subrayó que le benefició la llegada al banquillo de Fran Escribá, "pero si el jugador trae una oferta interesante la estudiaremos con gusto".

'Toro' Fernández

A pesar de los problemas judiciales en los que está envuelto Gabriel, el Toro, Fernández, por el atropello de una joven en Uruguay, el Celta confía en los informes de sus abogados. "Nos dicen que si la condena es desfavorable al jugador, no es un delito de cárcel, por lo que creemos que estará en condiciones de venir este verano", indicó Carlos Mouriño.

retorno de los cedidos

Roncaglia, Beauvue, Mazan, Eckert y Juan Hernández retornan a Vigo tras agotar sus periodos de cesiones. El Celta se muestra poco convencido de incluirlos en la plantilla de la temporada que viene. "Si se quedan serán bien recibidos, pero tenemos nuestras preferencias. Estamos a expensas de si vienen ofertas y de lo que el jugador quiera", explicó el presidente céltico, que confía en que la plantilla de Escribá no exceda de 22 futbolistas. "Nos gustan las plantillas cortas", añade Mouriño. El equipo cuenta ahora mismo con 26 unidades, sin Cabral. Con seis fichajes se elevaría a 32, por lo que sobrarían diez u once. De ellos, se cuenta con vender a Maxi Gómez y posiblemente a Lobotka. Con el resto de excedentes habría que negociar una salida y evitar situaciones como la vivida el curso pasado por Radoja: en la grada todo el año por negarse a renovar. Si se queda Sergio Álvarez, es probable que Iván Villar continúe como tercer portero y actúe con el filial.

autocrítica

"Tengo que pedir disculpas a la afición, a los vigueses y a todo el celtismo por esta temporada, que ha sido mala. Pensamos que habíamos hecho un gran equipo y parte de la afición compartía esas expectativas. El equipo no funcionó por varias razones. La máxima responsabilidad es mía y si quieren buscar culpables, ese soy yo", dijo el máximo accionista del Celta al analizar la temporada recién concluida y antes de entrar en detalles: "El equipo no estuvo compensado, jugadores de gran calidad pero con menos fuerza y trabajo. Los rumores sobre las posibles ventas de jugadores también nos afectaron. No es una disculpa, los responsables somos nosotros".

agradecido a la afición

En su intervención, Mouriño se acordó del papel de la afición en los momentos más complicados de la temporada, cuando el equipo ocupaba plazas de descenso. "Confiamos en esta afición, a la cual le tengo que estar muy agradecido y que ahora nos contagia para decirnos que lo tenemos que hacer mejor. Apoyó al equipo con todas sus fuerzas y esas mismas fuerzas son las que tenemos que mostrar nosotros. No nos faltarán ni ganas ni coraje para hacerlo".

valorar la estabilidad

Después de la autocrítica, Mouriño quiso "poner en valor la estabilidad que hemos dado al equipo", tanto a nivel financiero (últimos ejercicios con superávit y sin deudas) como de continuidad en la máxima categoría. El Celta vivirá la octava temporada seguida en Primera División, periodo que solo ha superado el club en dos ocasiones (entre 1945 y 1959 y desde 1992 hasta 2004) a lo largo de sus 95 años de historia. "Somos uno de los 8 equipos de Primera que lo ha logrado. Esa estabilidad deportiva la tenemos que valorar, también merecemos que se reconozca lo bueno. Tienes que acertar permanentemente para estar ahí arriba. No será la última temporada que tenemos problemas. Se equivocan quienes piensan que no volveremos a pasar momentos malos", insistió el dirigente céltico.

Equipo femenino

El proyecto de crear un equipo femenino continúa en el aire. "No podemos hacerlo, no tenemos campos de fútbol. Seguimos dando pasos pero es imposible sin campos. Es materialmente imposible que tengamos equipo femenino, de momento, pero estamos buscando la solución", proclamó Mouriño, quien reconoció que sería "viable" un convenio de otro club para contar con equipo femenino, "pero no sería el equipo del Celta, sería un club convenido, como Matamá-Celta", puso como ejemplo el dirigente para dejar abierta una puerta a la ilusión: "Estamos esperando que se clarifique qué ligas van a quedar y cómo va a ser. Hay una confusión grande".

Escribá y Aspas

El presidente del Celta habló de la renovación de Fran Escribá. Negó negociaciones con otros técnicos y aseguró que el club le comunicó al valenciano que contaba con él para la siguiente temporada al finalizar el partido contra el Rayo, al conseguir la permanencia. "Firma por una temporada, más otra si cumple determinados objetivos". Habló también Mouriño de Iago Aspas, al que considera "el mejor jugador de la historia del Celta, por implicación y por juego y porque presume de formarse en la cantera, de la que es un ejemplo y nos ayuda para que otros chicos quieran estar en nuestro club".

Antonio chaves, el relevo

Carlos Mouriño negó que su hija Marian asuma algún cargo en el club ahora que ha regresado a Vigo "por un motivo especial. No tendrá un solo puesto en el Celta. Mi candidato para presidir el Celta sería Antonio Chaves (actual director general del club), al que le dejaría el Celta de inmediato; pero mientras haya proyecto, seguiré. Tenemos un proyecto impresionante en Mos y vamos a trabajar durísimo para llevarlo adelante".