"No tenemos nada concreto del Betis. Conozco a la gente del Betis, igual que a la del Barcelona, el Valencia o el Sevilla. Saben que soy su agente y no se han dirigido a mí, por lo que no hablaré con Stan de esto. Por supuesto que el Betis es un gran club, que ha hecho muy buen fútbol los últimos años, pero ahora mismo hay más opciones de que Lobotka juegue fuera de España a que lo haga allí", añadió Jasurek.