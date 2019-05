El Celta busca alternativas a Portu

Las opciones de que Cristian Portugués, Portu, recale en el Celta disminuyen al mismo ritmo que aumentan para que la Real Sociedad consiga un compromiso firme del atacante del Girona para convertirse en el refuerzo que sustituya en Anoeta a Juanmi, que se ha comprometido con el Betis. En ese escenario a tres bandas, la secretaría técnica del club vigués ve muy complicado cerrar un acuerdo con Portu y ha acelerado las labores de búsqueda de futbolistas ofensivos que se muevan por las bandas. Entre los posibles candidatos aparecía en las últimas horas Fran Villalba, pero su representante negó ayer que el Celta estuviese interesado en este futbolista.

El Celta tenía claro que el fichaje de Portu pasaba por cerrar cuanto antes el acuerdo con el jugador, pues consideraba que más pronto que tarde se presentarían otros pretendientes del murciano, que en dos temporadas en la élite promedió diez goles y formó junto a Stuani una de las parejas más letales de LaLiga. Tras iniciarse las negociaciones con el agente de Portu, este reconoció el domingo pasado que su representado se tomaba un tiempo de reflexión a la espera "de nuevas oportunidades de mercado".

Recogido el mensaje, en Vigo se pusieron manos a la obra en busca de alternativas a Portu. Y en las últimas horas se ha relacionado al Celta con Fran Villalba, una de las jóvenes promesas de la cantera del Valencia y estrella del Numancia que entrena el excéltico López Garay esta temporada. El club de Mestalla no puede prometerle minutos en el primer equipo y ha anunciado su intención de venderlo por una cantidad asequible para que adquiera experiencia en Primera División con la intención de recomprarlo por una cantidad superior en años venideros. "No hemos recibido ninguna noticia por parte del Celta de que esté interesado en este jugador", manifestó ayer a este diario José Rodríguez Baster, representante del futbolista valenciano y del céltico Iago Aspas, entre otros.

Mientras se enfría el fichaje de Portu, en el Celta siguen manejando otras alternativas para reforzar los extremos tras agotarse las cesiones de Boufal y de Boudebouz. Quieren jugadores experimentados y con gran capacidad de trabajo en la presión. Además de Fran Villalba, a la lista de posibles canditados se ha añadía también en las últimas horas el panameño Edgar Yoel Bárcenas, del Oviedo.

Químico y futbolista. Esas son las dos facetas que definen al céltico Kevin Vázquez, de 26 años, a quien LaLiga dedica un espacio especial en sus medios oficiales, desde los cuales el nigranés recuerda su apasionado celtismo y que cumplió un sueño el curso pasado al debutar en el primer equipo, que no quiso abandonar pese a las ofertas recibidas.

"Todo esto es muy bonito. Tardé en llegar pero está recompensado por jugar en Balaídos, ver el estadio lleno y que la gente de aquí siga al equipo con tanto entusiasmo", apunta Kevin, que tuvo ofertas para marcharse, pero sigue en el mismo club después de 16 años. "No sé si fue también por comodidad, pero me gustaba, quería estar en este club, lo amaba, tenía la familia más cerca. Es uno de mis pequeños éxitos, siempre me apoyaron para llegar", apunta.

Y como estudiante de Química, reconoce: "Te ayuda a evadirte del fútbol. Por las tardes, me meto en el laboratorio de química y me ayuda a despejarme, liberarme. Además socializas mucho más porque estás en contacto con otra gente muy distinta a ti y eso es muy importante para todos los valores".