Aspas acapara la atención en una tarde de autógrafos y fotografías en el Corte Inglés

| El moañés Iago Aspas levanta pasiones en cada movimiento que realiza en Vigo, ya sea cuando abandona las instalaciones de A Madroa o las de Balaídos. Ayer tarde, el ídolo local pasó por el Corte Inglés de Vigo para firmar autógrafos en el córner de la firma de moda y complementos Do Rego & Novoa, que confecciona el traje oficial de la primera plantilla céltica. Bajo el título "Conocer a tu ídolo, un recuerdo imborrable", numerosas personas acudieron al centro comercial para solicitar autógrafos y dedicatorias de Aspas. No les importó guardar cola y esperar con paciencia que el delantero del Celta les dedicase unos minutos de atención y compartiese fotografías con los aficionados. El moañés no ha podido iniciar las vacaciones, pues la semana que viene se concentra con la selección española.