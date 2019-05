Lucas Olaza presiona al Celta

La continuidad de Lucas Olaza, con quien el Celta cuenta el próximo curso para ocupar una de las plazas de lateral izquierdo, no está tan clara como podía parecer. Aunque el club celeste ha informado de que el jugador, que pertenece a la disciplina de Boca Juniors, tiene pactado un año más de cesión, hasta junio del próximo año, el representante de Olaza, Pablo Ribero, aseguró ayer que el futbolista, por quien existe una opción preferencial de compra, no contempla otra posibilidad que ser traspasado."Nosotros a préstamo otro año no nos vamos a quedar". Así de contundente se mostró en declaraciones a Radio Vigo el intermediario, que remachó: "Si no hacen uso de esa opción nos retornamos".

El agente aclara que el montante de la opción preferencial que el Celta tiene para adquirir a Olaza es de 4 millones (y no de 5 como se ha publicado) y señala que supone el cien por cien de los derechos federativos del jugador.

La pelota está ahora en el tejado del Celta. Las reticencias del futbolista a jugar otra temporada cedido ponen en peligro su continuidad. El club celeste podría forzar la continuidad de Olaza amparándose en el contrato de cesión firmado en su momento con Boca Juniors, pero resulta contraproducente incorporar a un jugador contra su voluntad y menos si no se le puede sacar rendimiento económico alguno.

Por eso, la idea inicial del Celta de prorrogar otro año la cesión del lateral uruguayo y tratar de negociar con Boca su adquisición a la baja corre serio peligro de desmoronarse.

La entidad que preside Carlos Mouriño debe sopesar ahora si el rendimiento del Olaza, que parecía venir de relleno en el último mercado de invierno y se ha convertido en la gran revelación del equipo en el último tercio de la temporada, justifica la inversión en su fichaje.