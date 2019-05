Costas: "Quiero quedarme muchos años"

El Celta hizo oficial ayer la renovación de David Costas. El defensa canterano se acercó ayer hasta A Sede para estampar con el presidente Carlos Mouriño su firma en el contrato que lo vinculará al club celeste por tres años, hasta junio de 2022. El zaguero, cuyo contrato expiraba el próximo año, expresó tras el acto protocolario de la rúbrica su satisfacción por un acuerdo que colma sus expectativas profesionales. "Llevábamos tiempo hablando con el club, esperaba que llegase este día y la verdad es que estoy muy contento de seguir aquí", declaró Costas a Celta Media, el canal oficial del club. "Desde que empezamos a hablar con el club para renovar siempre les comuniqué que mi intención era quedarme aquí muchos años y al final hemos llegado a un acuerdo y hemos alargado nuestro camino juntos", precisó el canterano.

El defensa central redondelano añadió que en ningún momento se le pasó por la cabeza defender una camiseta distinta a la del Celta y por ello no llegó a escuchar otras ofertas. "Cuando mis representantes me preguntaron qué quería hacer, yo siempre les dije que no quería saber nada de otros clubes, que quería quedarme aquí, en mi casa. Ya he estado por ahí fuera. Estoy muy cómodo aquí y quiero quedarme aquí muchos años", remachó.

Con la ampliación contractual de David Costas, de 24 años, el Celta se asegura la continuidad de uno de los más firmes valores de su cantera, a pesar de que buena parte de su carrera ha transcurrido lejos de Balaídos. Desde que Luis Enrique le dio la alternativa en el primer equipo celeste con solo 18 años en 2013, el central canterano ha jugado 34 partidos en Primera División con el Celta y 17 de ellos los disputó en su primera temporada como profesional, cuando militaba en el filial y el actual seleccionador nacional lo hizo debutar en la máxima categoría.

Después de un año en blanco en el Celta con Eduardo Berizzo y tres más cedido con gran protagonismo en Segunda División, primero en el Mallorca y posteriormente en el Oviedo y en el Barcelona B (llegando incluso a debutar en Copa del Rey con el primer equipo azulagrana), Costas regresó la pasada temporada al Celta para disputar la titularidad a futbolistas con mayor recorrido profesional (Facundo Roncaglia, Gustavo Cabral, Néstor Araújo, Junior Alonso) sin conseguir del todo su objetivo.

El futbolista de Chapela tuvo muy poco protagonismo con Antonio Mohamed, que apenas lo utilizó en un partido de Copa del Rey contra la Real Sociedad, pero fue indiscutible con su sucesor, Miguel Cardoso, con quien jugó siete encuentros como titular a buen nivel, a pesar de que una inoportuna lesión muscular lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante cuatro semanas.

La llegada de Fran Escribá le restó protagonismo en el tramo final del curso. Con el Celta con el agua al cuello, el técnico valenciano decidió apostar por centrales de perfil más agresivo y entregó la titularidad a Gustavo Cabral y Néstor Araújo. Costas, no obstante, pudo todavía disputar un par de encuentros desde el inicio. Participó como titular en el decisivo triunfo en Balaídos contra el Villarreal con el que el Celta inició A Nosa Reconquista y disputó también 90 minutos en el valioso empate conseguido por el equipo celeste en el RCD Espanyol Stadium que a la postre fue crucial para la consecución de la permanencia.

Tras firmar su segunda renovación como profesional con el Celta (la primera la firmó antes de marcharse a Barcelona), David Costas afronta el próximo curso el reto de alzarse con la titularidad en una temporada en la que el equipo va a hacer un importante esfuerzo para reforzar su defensa.