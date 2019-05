Andrew Hjulsager se ha hartado de su suplencia y piensa en salir a un club en el que pueda disponer de minutos para poder ser convocado en el futuro con la selección danesa absoluta.

"Quiero encontrar un equipo donde tenga la verdadera oportunidad de jugar semana tras semana y donde me vea como un jugador importante y no tener que competir para jugar al límite", declaró el futbolista, que se entrena con la selección de su país, a Bold.dk. "El Celta es una opción porque todavía tengo un contrato, pero no si el punto de partida del club es que ni siquiera soy parte del equipo o tengo que luchar por un puesto desde un segundo lugar. Lo mejor entonces es que encuentre un equipo en el que pueda jugar", apuntó el centrocampista, que no descartó volver a a su país: "Quiero encontrar un sitio en el que pueda jugar para ser seleccionado con el equipo A. No sé si será Dinamarca, pero miro todas las oportunidades que tengo".

Hjulsager considera que los dos años y medio de suplencia que ha vivido en el Celta han frenado su progresión. "Cuando uno juega solo 20 minutos de vez en cuando es difícil coger el ritmo y ver lo que puede ser, especialmente cuando no juegas en tu posición natural", agregó el futbolista escandinavo, que reveló que estuvo cerca de salir en el pasado mercado invernal: "Al final de la ventana de fichajes el club dijo que tendría que cambiar, mientras que el entrenador me dijo que debía quedarme, así que decidí quedarme cuando solo quedaban tres días para que se cerrase el plazo".

El jugador danés concluye su contrato con el Celta en junio del próximo año, con lo que su salida pasaría por una traspaso o una rescisión de contrato pactada.

Si Hjulsager piensa en salir del Celta, su compatriota Mathias Jensen quiere quedarse. "Tengo muchas ganas de quedarme, pero depende del club. Acaban de renovar al entrenador y creo que debería hablar con él y conocer su opinión sobre mí, si tiene la intención de utilizarme o si estoy de los últimos en su orden de preferencias. Si es así, puede tener sentido para mí y para el club encontrar otra cosa", dijo ayer en su país a Tipsbladet.dk Jensen, por quien el Celta pagó 5 millones el pasado verano y a quien restan cuatro años de contrato. El jugador admitió que su primer año en LaLiga ha sido "increíblemente difícil", pero aseguró que le ha hecho "mentalmente más fuerte".