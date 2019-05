Portu da largas al Celta, a la espera de otras "situaciones de mercado"

Se enquista el fichaje de Cristian Portugués, Portu, por el Celta, que pretendía cerrar cuanto antes un acuerdo con el delantero del Girona para que se convirtiera en el primer refuerzo para la próxima temporada. El representante del futbolista murciano admite que la intención de Portu, tras escuchar la oferta céltica, es "seguir analizando situaciones de mercado". La Real Sociedad es otro de los equipos que ha mostrado interés por el atacante del conjunto gerundense, cuya cláusula de rescisión de contrato se eleva hasta los 10 millones de euros, cantidad que en Vigo están dispuestos a desembolsar para reforzar la plantilla con una pieza que se ajusta a los planes del técnico Fran Escribá.

Nada más concluir la temporada, y sabiendo que el precio de Portu disminuía a la mitad de lo establecido en su contrato debido al descenso del Girona a Segunda División, el Celta se apresuró a contactar con el jugador para intentar cerrar un acuerdo rápido. En A Sede daban por hecho que tendrían que abonar los 10 millones de euros que ahora establece la carta de libertad del murciano.

En medio de las conversaciones entre Vigo y Girona, la Real Sociedad se presentó también como pretendiente. El equipo donostiarra ya había intentado su fichaje un año atrás, al igual que el Sevilla, pero ninguno de los dos le aseguró al Girona los 20 millones de euros que exigía por desprenderse de una de sus piezas más valiosas y que junto a Stuani formó una de las parejas de delanteros más fructíferas de LaLiga española.

"Nos hemos emplazado a seguir valorando situaciones y a partir de ahí, veremos. No hay ninguna decisión tomada a día de hoy", explicaba ayer desde Valencia el representante del futbolista, Federico Marco. "No tenemos ninguna fecha de reunión, ahora mismo, con nadie", resaltaba el portavoz del futbolista de 27 años que en sus dos temporadas en Primera con el cuadro catalán marcó un total de 20 goles (11 y 9). Esos buenos registros convierten a Portu en un futbolista con un amplio mercado tanto en España como en las principales ligas europeas. Así, la urgencia de los célticos por arrancar un compromiso del futbolista no ha encontrado respuesta todavía. El jugador parece convencido de que le favorecería dilatar los plazos de la negociación, quizás pensando en que se moverá un poco más el mercado de fichajes por si pudiesen surgir ofertas más interesantes en lo económico y en lo deportivo.

De hecho, su agente, reconocía ayer que no han señalado una fecha para una nueva reunión con los dirigentes célticos. "Los planteamientos que hayamos podido tener los analizamos sin que haga falta reunirse, pues hoy en día disponemos de mucha tecnología para poder hablar de todo. Entonces, de momento no tenemos ningún plan concreto, sino seguir analizando las situaciones de mercado", añade Federico Marco.

La incorporación de Portu al Celta se mantiene en el aire superada ya una semana de la conclusión del campeonato liguero y tras consumarse el descenso del Girona. Esa circunstancia benefició al Celta en lo deportivo porque aprovechó el descalabro de los gerundenses para mantenerse en la máxima categoría y también podría favorecerle si consigue un acuerdo con Cristian Portugués para que forme parte de la plantilla celeste en las próximas temporadas. Los 10 millones de euros de la cláusula de rescisión del contrato con el Girona no serán un obstáculo para el Celta.

Pero entonces resurgió el interés de la Real Sociedad por el delantero murciano. En el pulso con los donostiarras, el Celta confiaba en convencer a Portu sobre las mayores expectativas de ser titular en Balaídos que en Anoeta, pues Escribá podría utilizarlo como pareja en ataque con Aspas o escoradao a banda. En Vigo han querido presentarle al futbolista del Girona un proyecto deportivo interesante para que Portu lo tuviese muy en cuenta al analizar las posibles ofertas que pudieran surgirle.

Si la operación para el fichaje del delantero murciano se alarga, en Vigo incluso podrían plantearse otras alternativas para reforzar una línea de ataque en la que cuentan con perder a Maxi Gómez, además de las bajas ya confirmadas de los cedidos Boufal y Boudebouz. En el club buscan un delantero, aparte del uruguayo Gabriel, Toro, Fernández, y un par de jugadores de banda, con un perfil más físico que técnico para mejorar las malas estadísticas que en recuperación de balón han registrado los jugadores más ofensivos del Celta en la temporada recién concluida. Portu aportaría esas características, pero da largas a la oferta de fichar por el conjunto vigués.