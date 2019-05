Julen Guerrero convoca a Miguel Rodríguez y David Vilán

Julen Guerrero ya ha hecho oficial la lista de convocados para los dos partidos amistosos que la selección española sub 16 jugará ante Austria el 4 y 6 de junio en Enzesfeld-Lindabrunn. En dicha lista, el seleccionador ha incluido a los célticos Miguel Rodríguez Vidal y David Vilán Alonso, así como al deportivista Álvaro Pérez Campo.





