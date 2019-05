El entrenador céltico indicó en la sala de prensa de Barreiro, que "creo que es un buen resultado. Dejar la portería a cero en el partido de ida siempre es positivo, sobre todo jugando en casa, y además poder ir a Alcoy con la ventaja de un gol. Ojalá hubiéramos sido capaces de haber estado eficaces tras haber marcado el gol, pues creo que ellos se expusieron mucho más."

"Fueron dos partidos muy diferentes", prosiguió el entrenador del Celta B, "unos primeros minutos en donde el adversario trabajaba para neutralizar. Después dio un paso adelante, con un par de jugadores descolgados. Creo que ahí nos faltó un poco de pausa para mover el balón y generar ocasiones más claras y, por lo tanto, poder hacer el dos a cero. Lógicamente no es sencillo jugar ese partido, con la tensión con la que estamos a jugar. Sobre todo me quedo con el nivel defensivo, pienso que tuvimos un nivel altísimo, prácticamente no concedimos tiros a puerta, y las opciones que tenía el rival estaban muchas veces neutralizadas con interceptaciones de los centrales y los laterales, y tampoco cedimos muchas opciones de córner, lo que dice que prácticamente jugamos en el campo contrario. Eso nos dio tranquilidad y nos permitió rondar el área rival".

Sobre el partido de vuelta en Alcoy, Albés indicó que "estoy seguro que ellos serán más atrevidos, tratarán de intimidarnos a través del público de la grada, típico en su campo, pero es otra prueba de madurez para nosotros. Este fin de semana tuvimos una prueba al pensar que jugar la ida en casa en bueno, porque con el público es más sencillo sacar un buen resultado, pero también hay que tener en cuenta la presión que eso te genera. Por lo tanto adaptaremos emocionalmente el partido como lo hicimos en casa para jugar fuera. Hay que creer y convencerse todo el mundo de estos jugadores".

Albés prosiguió diciendo que "en momentos claves lo han demostrado, y por lo tanto hay que creer en ellos. Creer de verdad en los jugadores, creer en el equipo, creer en el trabajo, en los jugadores, que todo el mundo tenga ese pensamiento positivo y esa será la primera piedra para mantenernos en la categoría.".

Sobre la lesión de Solís no se facilitó información.