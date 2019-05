El Celta busca en Soria el pase a la siguiente ronda del torneo copero

El Celta juvenil afronta esta mañana en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio Garcés el partido de vuelta de la primera elimiantoria de Copa del Rey que lo enfrente al Numancia. Los vigueses acuden a la cita con un gol de ventaja tras la victoria del domingo pasado en A Madroa.

No cabe duda de que el partido no va a ser fácil para los vigueses. Sin embargo, el encuentro va a ser muy diferente al de la semana pasada en A Madroa. Y es que los sorianos no pueden afrontar el encuentro esperando al rival para tratar de recuperar el balón y salir a la contra para sorprender. El gol de Barcia, al filo del final del encuentro, obliga al equipo local a tener que ir a por el partido y, como mínimo marcar un gol.

Ese escenario le viene bien al Celta. Con el Numancia en labores defensivas, al Celta le costó mucho llegar con peligro al área, a pesar de las ocasions que tuvo. El cuadro soriano es un equipo muy bien organizado, con una buena presión en el centro del campo y que no deja huecos.

Evidentemente el Celta no puede ir a especular con el resultado, pero debe estar atento a recuperar un balón en medio campo, y con la velocidad que tiene sus hombres de arriba, generar alguna ocasión que le permita marcar un tanto que poco menos que sentencie la elimiantoria.

Ayer lograron su clasificación el Levante, Barcelona, Real Sociedad y Espanyol, que eliminaron a Sevilla, Granada, Racing Club Santander y Sporting de Gijón.