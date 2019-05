Apeh acerca al Celta B a la permanencia

El Celta B ha dado el primer paso esta mañana en Barreiro para mantener la categoría durante la disputa del play-out. El conjunto celeste ganó por la mínima en el partido de ida de la eliminatoria por el descenso al Alcoyano. Un cabezazo de 'Manolito' Apeh en la segunda mitad le sirvió a los vigueses para ponerse con ventaja en el cruce.



Los jugadores de Rubén Albés saltaron a un repleto campo de Barreiro para consumar la segunda "Reconquista" celeste de la temporada. El filial trató de imponer su juego desde el principio y dar las mínimas opciones de crecer en el encuentro al Alcoyano, que pronto comenzó a desesperar al Celta B con sus pérdidas de tiempo. Un acercamiento de Rai Marchán, una de las pocas ocasiones que generaron los célticos antes del descanso.



Pero en la segunda parte el Celta fue más valiente y desde el principio acorraló a los alicantinos en su propio campo. Las ocasiones y los rechaces peligrosos dentro del área visitante se sucedían hasta que pasada la hora de partido, después de la lesión de Solís, llegó el tanto del triunfo de Apeh. En una jugada de estrategia desde la esquina, un atacante celeste prolongó la pelota desde el punto de penalti al segundo palo, donde el delantero nigeriano se anticipó a su marcador y marcó de cabeza el único tanto del choque.



El Celta B siguió insistiendo hasta el final del encuentro, pero el marcador no se movió. Los de Rubén Albés consiguen una ventaja mínima que tendrán que defender la próxima semana en el partido de vuelta en Alcoy si quieren quedarse en Segunda B.





?? FINAL | Celta B 1-0 @CD_Alcoyano, vitoria para os canteiráns no partido de ida do playout, co gol de @manolitoapeh9.

#CeltaBAlcoyano#ACanteira ?? pic.twitter.com/nMfpUZvR8T