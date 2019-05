LaLiga levanta un "monumento" para Aspas

Cuando faltan adjetivos para calificar una actuación memorable, el siguiente paso natural es levantar una estatua para recordar por siempre a alguien. Hace unas semanas eran un medio inglés y otro italiano los que emprendían un elogio hacia la destreza de Iago Aspas al frente de un barco a punto de hundirse como era el Celta de aquel 30 de marzo ante el Villarreal. Semanas más tarde, era el turno de los premios materiales, como el de mejor jugador de la competición doméstica en abril, compartir con Leo Messi la delantera perfecta elegida por la UEFA y, finalmente, la llamada de Luis Enrique para el combinado nacional.



Ahora, cuando la agonía del conjunto vigués ya se mira por el retrovisor, LaLiga le ha dedicado al 'Príncipe das bateas' un monumento ficticio en sus redes sociales, un levantamiento en tres dimensiones con el que se reclama un homenaje a lo grande al ariete moañés.





A muleto

S alvador

P ermanencia

A 'Fouteza'

S obresaliente



La temporada de @aspas10 con el @RCCelta se merece un MONUMENTO. ?????? pic.twitter.com/m3nuukx5SA — LaLiga (@LaLiga) 24 de mayo de 2019

La estatua a Mostovoi

Pero la idea no está tan desenfocada de la realidad, al organismo deportivo se le adelantó un periodista deportivo que compartió en redes una encuesta en la que pedía opinión sobre si, reflotado el barco, se debería bautizar una calle con el nombre del jugador -algo que llegaría más tarde en una rúa de Cangas -, construir , incluso cambiar "Iago Aspas" por " Balaídos " o denominar Aspasgrado a la antigua ciudad de Vigo A pesar de los esfuerzos del presente, Aspas ya se había pronunciado sobre este eventual gesto aplazándolo para cuando se retire: "; mejor, cuando me retire", afirmó.La locura de Aspas le traerá a la memoria a muchos el apogeo de, 'El zar de Balaídos' -quien elogió al ahora protagonista -jugó en el Celta desde 1996 hasta 2004-, cuando llegó a acudir al taller del escultor Magín Picallo para escoger, un premio que le había dedicado La Gramola, peña que abrió en su momento una subscripción para sumar los cuatro millones de pesetas -algo más de 24.000 de los actuales euros- que costaba la pieza.Con todo,Mostovoi abandonó el conjunto vigués no de la mejor forma posible tras estar sus últimos seis meses sin jugar, aquejado, según su versión, de un, aunque luego se marcharía aldejando al Celta descendido, y nada se supo sobre la condecoración local que le apegaría al pueblo para siempre. Esperamos que Aspas sea un remero de por vida.