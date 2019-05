Escribá: "No vale ganar de cualquier forma"

Fran Escribá se muestra "muy contento" e "ilusionado" de poder continuar en Vigo tras ayudar al Celta a sellar la permanencia en Primera División. El entrenador valenciano confía en que se mantenga viva la comunión con el celtismo, al que considera clave en las últimas victorias en casa, y promete que su equipo apostará por el buen fútbol que tanto se valora en Balaídos, aunque espera mejorar el sistema defensivo del conjunto celeste: uno de los problemas que le llevaron al borde del abismo en el pasado curso.

"Cuando llegué dije que uno de mis objetivos a nivel de campo era el orden y el equilibrio. Creo que mejoramos, pero no hasta donde yo quería. No quiero que nadie haga una lectura en el sentido de creer que vamos a ser más defensivos sino que tenemos que defender mejor y ser un equipo más agresivo y contundente. Y eso no te quita alegría en ataque. Para empezar, quiero que el equipo defensivamente sea mucho más consistente, más duro. A nivel de ataque, evidentemente, hay jugadores con talento. Con la pretemporada por delante, el talento y el trabajo no están reñidos e intentaremos explotar al máximo el talento porque no vale ganar de cualquier forma. Aquí, históricamente ha habido equipos que han jugado muy bien y nos gustaría ganar pero cerca de lo que a la gente también le gusta: jugando lo mejor posible", explicó ayer Escribá en una entrevista difundida por Celta Media.

Admite Escribá que le gustaría prolongar el idilio que han mantenido equipo y afición en las últimas jornadas de Liga. "Tenemos la experiencia de aquellas cosas que hicimos mal este año y que no queremos volver a repetir, darnos cuenta de que todos unidos somos más fuertes". Espera el técnico que el equipo sepa "conectar con la gente desde el día uno, hacerles ver lo importante que son para nosotros". En ese caso, se muestra "convencido de que toda esta experiencia tan dura ha sido positiva".

"Siempre digo que a las aficiones no hay que pedirles nada, soy de los que piensa que hay que darles porque te lo devuelven y tenemos un ejemplo muy bueno con la nuestra: le hemos dado poco y nos ha devuelto mucho. Creo que ha sido clave y lo digo con sinceridad: sin ellos hubiera sido muy difícil salvarse. Ha sido fundamental porque ha habido momentos en los que el equipo, sino no estaba hundido sí estaba muy tocado, y el apoyo de la gente ha sido fundamental. Sería muy bonito y debemos intentarlo que esta comunión que hemos encontrado entre afición y equipo no lo diluya el verano sino al revés: que estemos todos ahí con las ganas de encontrarnos de nuevo y que cuando en agosto vuelva la competición desde el día uno vivamos lo mismo que estos dos meses últimos", insiste Escribá sobre la importancia de mantener a la afición al lado del equipo desde el comienzo de la temporada.

Habla el entrenador del Celta de la "ilusión" de trabajar desde el principio de un nuevo proyecto, no como desde que en marzo pasado se hizo cargo de una plantilla que agonizaba en el fondo de la tabla clasificatoria: "Estoy muy ilusionado porque como entrenador también vamos a poder hacer muchas más cosas. Ahora, el tener una pretemporada por delante, tener los amistosos y tantas sesiones de entrenamiento antes de iniciar la competición también como entrenador te da muchas oportunidades y esa es la idea: trabajar desde el día uno aportando mucha más riqueza al equipo en todos los sentidos y trabajando con mucho tiempo aquellas cosas que creemos que el equipo debe mejorar", añadió el preparador.