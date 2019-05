El Celta aprieta para hacerse con Portu

El Celta apuesta fuerte por hacerse con los servicios de Portu, delantero del Girona y pieza codiciada en el mercado tras el descenso del equipo catalán a Segunda División. Esta circunstancia ha puesto al futbolista a tiro del equipo vigués ya que en su contrato se especificaba que su cláusula de rescisión bajaría automáticamente de los 20 a los 10 millones en caso de que el club perdiese la categoría como así ha sucedido.

El club vigués, decidido a hacerse con el atacante y a no alargar la operación, ha intensificado los contactos con la idea de que Portu se convierta en el primer fichaje de cara a la nueva temporada. En el Celta no creen que el precio suponga un problema y con su representante se ha conversado mucho en los últimos días y la sintonía es importante con relación a cumplir las expectivas que el futbolista tiene.

Falta que Portu dé el paso adelante y ahí es donde no han coincidido aún los tiempos del futbolista y del Celta. En Vigo tienen prisa por cerrar la contratación porque saben que cuanto más se demore más compleja será. Se corre el riesgo de que entren en escena más actores y el futbolista se encuentre con alguna otra alternativa que en estos momentos no maneja. Y eso es precisamente lo que lleva a Portu a no correr tanto como el Celta. Esta circunstancia es la que ha evitado que la operación haya llegado ya a buen puerto porque en la carrera por hacerse con el punta del Girona, el Celta aún corre por delante que muchos de sus rivales por el futbolista. Pero en Vigo sienten que su fuerza está precisamente en que esa carrera acabe pronto y por eso están dispuestos a casi todo por hacerse con el jugador: a pagarle lo que pide y a cerrar con el Girona su traspaso. Las próximas horas volverán a ser muy importantes para decantar este tema.