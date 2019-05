Un club aragonés le pide al Celta las butacas retiradas de Balaídos y las redes se vuelcan

El cambio de asientos del estadio de Balaídos ha llegado hasta un pequeño municipio de Zaragoza de poco más de 1.000 habitantes. Su equipo, la UD Alhama, cuenta con tres equipos de fútbol base y otro en segunda regional. Su protagonismo en los últimos días ha venido de la mano de una curiosa demanda que le ha hecho al Celta a través de sus redes sociales: piden al club celeste las butacas retiradas del feudo vigués. "No serían muchas, unas 130 para cubrir nuestra única tribuna de El Vivero. Llegamos tarde a las de la Real Sociedad", señalan.





Hola @RCCelta somos un humilde club de Aragón. Y nos hemos enterado que este mes de Mayo retirais butacas de una de vuestras tribunas. Como no somos nuevos en esto. Nos preguntábamos si habria alguna posibilidad de conseguir. Gracias por adelantado! pic.twitter.com/4xLzMBGaL4 — UDAlhama (@UDAlhama) 15 de mayo de 2019



Soy celtista de toda la vida y os deseo todo el ánimo y toda la suerte del mundo en vuestra petición, @UDAlhama. Ojalá las butacas de Balaidos terminen en vuestro humilde estadio. — Mario Weils (@MarioWeils) 21 de mayo de 2019



Además de al @RCCelta dirigíos también al concello de Vigo porque el estadio es de titularidad municipal.

A mi como viguès me encantaría que os lo dieran — Raúl Alonso Quintero (@ral_quintero) 16 de mayo de 2019



Problemas burocráticos

Como puede ser tan dificil hacer una solicitud en el Concello de Vigo?

Unos funcionarios nos dicen una cosa y otros otra, con certificado electrónico no nos deja, cuando conseguimos llevarlo insitu nos dicen que no sirve por ser una copia escaneada@gradaderio @abelcaballero — UDAlhama (@UDAlhama) 21 de mayo de 2019



En este sentido, y como ha reconocido el presidente del equipo, Javier Arcos, en un reportaje para Aragón TV,durante los meses de invierno y "mucho calor" en la etapa estival, ya que las gradas son de hormigón. "El Ayuntamiento nos ha prometido que el año que viene va a cerrar la grada, y el objetivo es conseguir unos asientos.. Un equipo femenino de Valencia se va a mover por su zona y la directiva del Sporting de Gijón se reunirá para valorarlo", recordó.La petición, que han indicado al club aragonés, en primer lugar, que se dirija al Concello de Vigo y no al club celeste, puesto que el estadio es de propiedad municipal. Además, le han mostrado su apoyo: han demandado al ente local que le regale las butacas para demostrar al resto de España el significado de 'afouteza' . Incluso ha habido quien se ha prestado ade la ciudad, Abel Caballero, para lograr el propósito de la UD Alhama.En su lucha por lograr las butacas, la UD Alhama. Hace escasas horas, el modesto club aragonés ha señalado en redes sociales que. "¿Cómo puede ser tan dificil hacer una solicitud en el Concello de Vigo? Unos funcionarios nos dicen una cosa y otros otra, con certificado electrónico no nos deja, cuando conseguimos llevarlo 'in situ' nos dicen que no sirve por ser una copia escaneada".que busca final feliz.