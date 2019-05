El Celta traza las líneas maestras del nuevo equipo

La certificación de la permanencia en la última jornada ante el Rayo Vallecano ha dado carpetazo a una campaña para olvidar. El Celta pasa página y comienza a sentar las bases esta semana del nuevo ejercicio futbolístico con Fran Escribá como primera opción para el banquillo de Balaídos. El futuro del técnico valenciano está pendiente de la reunión debe celebrar en los próximos días con el club, pero las condiciones para su continuidad son muy favorables y ambas partes parecen, a no mucho tardar, condenadas a entenderse.

Pero con independencia de las recomendaciones o matices que Escribá (o en su caso el próximo técnico) pueda sugerir para la construcción del nuevo proyecto, la dirección deportiva celeste ha trazado ya la líneas maestras del nuevo plantel a partir del núcleo de futbolistas con contrato en vigor. Quedan, pese a ello, múltiples frentes abiertos tanto en lo que se refiere a entradas como a salidas y el club planea dejar algunas de estas decisiones en manos del nuevo entrenador. Otras están ya tomadas a expensas de los movimientos que puedan producirse en el mercado. La operación salida arranca, por lo tanto, con la intención de hacer hueco a, al menos, seis fichajes, entre los que estaría un punta.

sergio y cabral

La continuidad del portero canterano y del veterano defensa central argentino está en manos del nuevo entrenador. La única línea roja que ha puesto el Celta es que no se fichará a un portero. Rubén Blanco será una temporada más la apuesta del club para defender la portería y el nuevo entrenador será el que decida si prorroga ejerce la opción unilateral para renovar a Sergio o se da la alternativa como segundo portero a Iván Villar.

La continuidad de Cabral está también en el aire. El club valora la experiencia, compromiso y capacidad de liderazgo del zaguero argentino y delegará en el nuevo técnico la decisión sobre su futuro. Si Escribá es, como parece, el elegido para dirigir al equipo, Cabral tiene muchas papeletas de quedarse porque la sintonía entre ambos es extraordinaria. Otra cosa es que el argentino pudiese tener otros planes vitales.

lucas olaza

El uruguayo ha sido la gran revelación del mercado de invierno y el Celta tiene el propósito de que vuelva a competir con David Juncá por la titularidad en el flanco izquierdo de la zaga céltica. El principal problema es que la cláusula de compra de 5 millones de euros pactada en enero pasado con Boca Juniors se considera algo elevada aunque el club se propone negociar su adquisición en propiedad.

wesley hoedt

El defensa central holandés no continuará en el Celta el próximo curso. El club no está descontento con su rendimiento, pero considera que la relación calidad-precio no compensa el esfuerzo económico de abordar su opción de compra. A diferencia de Olaza, el club no contempla la posibilidad de negociar un traspaso a la baja.

boufal y boudebouz

Ambos concluyen su cesión en junio y su continuidad parece difícil, aunque no está descartada. Es seguro que el club no abordará la elevada opción de compra del marroquí -diecisiete millones- y tampoco hay previsión de renegociar (al menos de momento) un traspaso a la baja. Sus altos salarios son otro importante obstáculo a la hora de abordar sus fichajes en propiedad. En resumen, no son opciones prioritarias, aunque el club no descarta la posibilidad de que puedan seguir si, avanzado el mercado, no logra incorporar a otros jugadores de similar perfil más apetecibles.

emre mor y pione sisto

El bajo rendimiento, por distintos motivos, de los dos jugadores daneses les coloca el cartel de transferibles. Otra cosa es que el club consiga unas condiciones de venta mínimamente favorables para recuperar (aunque sea en parte) el importante desembolso realizado para hacerse con sus servicios. La demanda más que la oferta marcará su futuro. Pero el club considera que ambos (también Mor) son recuperables y no se les malvenderá. La opción de concederles la carta de libertad ni se contempla.

posiciones a reforzar

A expensas de las sugerencias matices o precisiones que el futuro entrenador pueda plantear, el club tiene perfectamente claro qué posiciones va a mantener y cuáles son necesario reforzar. El club prevé mantener a los cuatro laterales (incluido Lucas Olaza) y la actual nómina de medio centros (salvo Radoja, que acaba contrato y firmará por el Betis), con independencia de que pueda salir Stanislav Lobotka, si llega una oferta lo suficientemente convincente. Las posiciones prioritarias a reforzar son el medio campo (interiores y centrocampistas de banda) y el centro de la defensa, donde llegarán (en función de lo que ocurra con Cabral, uno o dos jugadores), además de al menos un atacante para evitar situaciones como las vividas este año con la lesión de Aspas.