¿Se está despidiendo Escribá?

Los últimos meses en Vigo han dejado una huella marcada en color celeste en el corazón de Fran Escribá. El entrenador del Celta, cuya continuidad sigue en el aire después de conseguir la permanencia del equipo, ha querido aprovechar el final de temporada para enviar un mensaje de agradecimiento a la familia celtista. En un comunicado en su perfil de Facebook, el técnico valenciano no especifica si se queda o se va en unas palabras que pueden interpretarse como una despedida: "Con independencia de lo que me depare el futuro es una experiencia que nunca olvidaré".

"Disfrutar de la pasión con la que habéis vivido estos meses tan difíciles, vivir desde el autobús los recibimientos que nos habéis hecho partido tras partido, escuchar vuestros cánticos en el camino desde los vestuarios al banquillo es algo que, sólo los que hemos sido afortunados de estar ahí, sabemos lo que se puede llegar a sentir", confiesa Escribá.

El entrenador dedica más palabras de agradecimiento a la ciudad y a la afición, sin las que "hubiera sido imposible conseguir 'A Nosa Reconquista'". "Es muy complicado expresar en palabras todo lo que nos habéis hecho sentir. Con todo merecimiento habéis sido reconocidos como la mejor afición de LaLiga", añade.

Por último, Fran Escribá se acuerda de sus compañeros del cuerpo técnico, de todas las personas que trabajan en el club y de sus jugadores: "Son un excelente grupo de chicos que me han hecho disfrutar de cada uno de los días vividos en A Madroa".



"La posibilidad de seguir está ahí"

En la rueda de prensa posterior al partido de ayer contra el Rayo Vallecano, el técnico tampoco resolvió las dudas sobre su futuro inmediato: "No exigiré nada. Mi única obsesión era salvar el equipo. Estoy muy feliz aquí y si hay una opción de seguir en el Celta lo haré. La posibilidad de seguir está ahí. No he hablado nada con el club porque me obsesionaba lo mismo que al club. Existe la posibilidad de seguir. Estoy contento y en general el club está contento conmigo"