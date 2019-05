O porteiro do Celta Sergio examina en galego a Fran Beltrán : "Bolboreta é voltereta?"

O galego de adopción do Celta, Fran Beltrán, someteuse neste Día das Letras Galegas a un exame de vocabulario no que o profesor foi o porteiro de Catoira Sergio Álvarez. O centrocampista madrileño, do que é ben coñecido o seu gusto polo noso idioma, xa que se atreveu a falalo en rolda de prensa e incluso manifestou en redes sociais o seu cariño pola lingua, enfróntase á unha proba de coñecemento despois de estar a estudar todo o ano.





"Eu fáloa porque sí, porque me gosta

e quero estar cos meus, coa xente miña" Feliz día das letras galegas, tedes que estar moi orgullosos do voso ?? #LetrasGalegas19 pic.twitter.com/hTfToICiTE — Fran Beltrán. (@franbeltran__) 17 de mayo de 2019



De xeito retranqueiro, o gardarredes do Celtapara que este os traducira ao castelán:, brétema, chuzos de punta, curruncho, ledicia, vagalume ou sapoconcho., mais lembroulle, en tono xocoso, que debe seguir estudando, xa que lle fará un novo exame.