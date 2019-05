Escribá dispone de todos los titulares para mañana

El Celta traslada el entrenamiento de esta mañana al estadio de Balaídos (10:30 horas, puerta cerrada), donde mañana se pone punto final a una temporada en la que el Celta ha de defender los seis goles de ventaja sobre el Girona para lograr la permanencia siempre que no puntúe contra el Rayo Vallecano, ya descendido. Fran Escribá prepara la cita con todos los titulares. David Juncà y Emre Mor no se han recuperado a tiempo, por lo que serán baja una semana más. El catalán se lesionó en el Bernabéu y el turco-danés apareció en el equipo por última vez frente al Atlético de Madrid. Será la despedida de Nemanja Radoja, confinado a la grada todo el curso por negarse a renovar el contrato, además de acabarse las cesiones para Hoedt, Boufal, Boudebouz y Olaza. También continúa en el aire el futuro de Sergio Álvarez y de Gustavo Cabral.

El entrenador del Celta posiblemente apueste ante el equipo de Paco Jémez por el once más habitual de las últimas jornadas, después de prescindir de Gustavo Cabral para la cita de San Mamés y no incluir en el once en ese mismo escenario a Sofiane Boufal. El central argentino y el atacante franco-marroquí se perfilen como titulares ante uno de los equipos que se despide de la máxima categoría.

Rubén Blanco estará en la portería; con Mallo, Cabral, Araújo y Olaza, en defensa; Okay y Lobotka, en el doble pivote; con Brais Méndez o Boudebouz y Boufal por los extremos; mientras que Aspas y Maxi Gómez repetirán como pareja de goleadores. El moañés intentará alcanzar su tercer Trofeo Zarra consecutivo.