Aspas pone su punto de mira en el Zarra

Iago Aspas tiene en su punto de mira Trofeo Zarra. Con el objetivo de la permanencia virtualmente certificado, el crack celeste tiene entre ceja y ceja convertirse en el primer futbolista en lograr el título de máximo goleador nacional del pujante campeonato español por tercer año consecutivo, un logro inédito que dejaría al artillero moañés a un solo trofeo de récord de David Villa, que ostenta cuatro, aunque en años alternos.

"Desde que he vuelto de la lesión ésa es mi meta. Ahora está un poquito más cerca, pero voy a tener que conseguir algún gol más para certificarlo", reveló ayer el delantero céltico, que ha sucedido a Lionel Messi como mejor jugador del mes en LaLiga superando a Karim Benzema y Gonçalo Guedes, y acaba de ser galardonado (por segunda vez esta temporada) con el premio Estrella Galicia al mejor futbolista del Celta en abril pasado. "Estar nominado ente los mejores jugadores de LaLiga ya es la hostia y conseguirlo es, por supuesto, un orgullo", confesó el morracense, que agradece la ayuda del vestuario y el apoyo de la afición celeste en la consecución de ambos galardones.

El principal obstáculo que se interpone entre Aspas y su tercer Zarra es Borja Iglesias, un excompañero y buen amigo, formado también en la cantera del Celta. En su primer año en Primera División, el delantero del Espanyol ha superado todas las expectativas, con 17 tantos, uno menos de los que suma la estrella celeste, después de marcar 22 el pasado curso con el Zaragoza en Segunda y convertirse, con 32 dianas, en el máximo artillero nacional de Segunda B la campaña precedente con el Celta B.

Aspas e Iglesias mantienen el contacto, aunque en estos últimos días no han hablado de la igualada batalla que mantienen por hacerse con el Zarra. "Tenemos buena relación y hablamos con frecuencia. Hace dos o tres semanas que hablé con él", explicó el goleador céltico, que negó que esté picado con su competidor perico. "No tenemos ningún pique. Hasta que me lo gane, claro", bromeó.

La ventaja de Aspas sobre Iglesias es exigua, pero los números están claramente de su parte. El artillero celeste suma un gol más que el delantero compostelano con muchos menos minutos sobre el verde por causa de la traicionera lesión muscular que lo mantuvo apartado tres meses de los terrenos de juego. El moañés suma 18 tantos en 26 encuentros de Liga, mientras que el Panda ha marcado 17 en 36 partidos, pues solo se ha perdido uno, contra el Athletic Club, por acumulación de tarjetas. En números globales la diferencia es de más de 800 minutos, 2.991 del compostelano por los 2.168 del moañés.

La ratio de goles por minuto jugado es, por tanto, claramente favorable al delantero del Celta. Aspas marca un gol cada 120 minutos sobre el campo mientras que Iglesias necesita 176 minutos para perforar la portería contraria. El artillero celeste presenta, de hecho, el tercer mejor balance goleador en relación al número de minutos jugados tras el inasequible Leo Messi y el armero (y excéltico) Charles Dias. Según informa @Afouteza, Messi anota un gol cada 77 minutos, Charles necesita 118 y Aspas precisa 120. Tras ellos se sitúan Luis Suárez (135), Karim Benzema (135) y Cristian Stuani (144).

Otra circunstancia favorable para el jugador del Celta es que va a conocer cuántos goles necesita marcar para conquistar su tercer Trofeo Zarra en cuanto salte al terreno de juego y lo hará en un escenario considerablemente más favorable que Iglesias.

Conviene recordar que el Espanyol afronta, a las 16.15 horas del sábado, en un duro encuentro con Europa en juego frente a la Real Sociedad en Cornellà-El Prat, mientras que el Celta cierra la jornada sabatina en Balaídos, a las 20.45, con el campo lleno y un asequible compromiso frente al descendido Rayo Vallecano.

La batalla por el título de máximo artillero nacional centró la comparecencia de Iago Aspas en A Madroa, pero no fue el único asunto que abordó el gatillero morracense, que valoró (y mucho) la reacción firmada por el Celta para salir de los puestos de descenso.

"Después de cómo estábamos en los últimos meses todos habríamos firmado llegar a la última jornada en estas condiciones. Viendo cómo estábamos hace mes y medio hasta el más crítico lo habría firmado", subrayó. "Estábamos en una situación bastante difícil y creo que es para estar orgullosos", precisó Aspas, que pidió afrontar el compromiso frente al Rayo "dando la cara, como los últimos que hemos jugado en casa".

La satisfacción por la reacción del equipo no impidió a la estrella celeste ejercer la autocrítica. Y a la hora de hacer balance de la temporada no se anduvo con paños calientes: "Es un fracaso porque no finalizamos donde nos propusimos estar. Dije hace tres años, cuando jugamos Europa League, que me gustaría volver a disputarla o estar cerca de hacerlo y el no pelearla es un fracaso, pero hablo desde el punto de vista personal, no sé qué pensará el club".

Tampoco se pone cortapisas Aspas, a la hora de establecer responsabilidad por los mala campaña del Celta. "La temporada la hacemos mala los futbolistas, que al final somos los que jugamos. Si han pasado por aquí tres entrenadores es que algo no ha ido bien. Los principales responsables somos los jugadores", zanjó.

Una de las razones que explican el bajo rendimiento de un equipo que aspiraba inicialmente a competición europea es, según del delantero de Moaña, la inexperiencia de la plantilla. "Hemos tenido una plantilla joven, con muchísimos cambios conforme al equipo del equipo del año pasado, cambio de entrenador y entrenadores. Las circunstancias te llevan a eso", apuntó Aspas. Y remachó: "Yo ya he estado en esta situación [la de pelear por no descender]. A lo mejor otro compañero no. Vinieron muchos jugadores jóvenes, que nunca estuvieron en esta situación y se pasa mal. Creo que les serviría para aprender en el futuro".