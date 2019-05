Elogios a Escribá, cuyo futuro ignora

A Iago Aspas se le preguntó ayer si era partidario de que el club renovase a Fran Escribá, cuya continuidad al frente del banquillo de Balaídos está en el aire, a la espera de que el técnico y el club se reúnan la próxima semana para definir su relación de futuro.

El delantero celeste pasó de puntillas sobre el asunto que, dejó claro, es una decisión que compete exclusivamente al club. "Yo no soy el que toma las decisiones. Ya me gustaría", se limitó a señalar. No obstante apuntó: "Ya comenté que el míster había hecho cosas muy buenas por el equipo. Cuando llegó al equipo la situación era muy jodida".

Por lo que respecta a inminente convocatoria de la selección española -Luis Enrique dará a conocer mañana la citación para los próximos partidos de clasificación para el Europeo frente a Islas Feroe y Suecia de los próximos días 7 y 10 de junio-, el líder del Trofeo Zarra prefiere mostrarse cauto: "No sé si iré porque no he tenido el placer de hablar con Luis Enrique. Estoy trabajando, desde que volví de la lesión, para volver a tener otra oportunidad, pero el que tiene que tomar la decisión es el míster".

Por último sobre si el Celta se tomará en serio el duelo frente al Rayo, espetó: "Siempre que juego salgo a darlo todo y más cuando juego en Balaídos ante mi gente".

