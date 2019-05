Colas de tres horas para no perderse el último capítulo de 'A Nosa Reconquista'

El celtismo vuelve a responder. Las taquillas de Balaídos están registrando largas colas esta mañana de abonados que pasan a recoger sus invitaciones para no perderse el capítulo final de 'A Nosa Reconquista'. El sábado a las 20:45 se cierra la temporada contra el Rayo, y parece que la afición quiere ver con sus propios ojos cómo se certifica la permanencia, que está virtualmente lograda. La espera para recoger los tickets llega ya a las tres horas, ya que tan solo están abiertas dos taquillas. Tal está siendo la afluencia que, aunque la hora prevista de cierre para las taquillas son las 14:00h, se baraja la opción de continuar despachando sin interrupción.



Cada abonado puede retirar desde las 11:00 horas de hoy una invitación para el partido contra los vallecanos para su misma grada en las taquillas del estadio de Balaídos y en la web del club. El Celta precisa que es imprescindible presentar el carné original y aclara que no se admitirán fotocopias ni fotos del móvil. En las taquillas, cada abonado puede gestionar como máximo cuatro invitaciones con otros tantos carnets.



En las jornadas de hoy y mañana, miércoles, no se pondrán entradas a la venta para priorizar que cada abonado pueda disponer de su invitación. En el caso de que el jueves todavía queden asientos disponibles, el club pondrá a la venta entradas para el choque contra los vallecanos a precio reducido. El coste de estos billetes, si es que finalmente llegan a ponerse a la venta, va a oscilar entre los 10 y los 35 euros para la categoría de adulto. Para la categoría sub 25, el club establecerá un precio único de 5 euros para todas las gradas.



En su cuenta de Twitter, el Celta agradeció también que las peñas convocasen un nuevo recibimiento, el definitivo, al equipo. Será a las 18:45 en la explanada de Tribuna.





GRAZAS, CELTISMO! ? As peñas celtistas convocan un novo recibimento, o definitivo, este sábado ás 18:45 na chaira de Tribuna. ? XUNTOS!#CeltaRayo #ANosaReconquista pic.twitter.com/BpeMOJXGZr — RC Celta (@RCCelta) May 14, 2019