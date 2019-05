Garitano espera "un partido muy igualado, que se decidirá al final"

Gaizka Garitano imagina un partido muy abierto esta tarde en San Mamés, que posiblemente no se decida hasta los minutos finales. Habla el técnico del Athletic Club del potencial del Celta y advierte que no solo le preocupa la peligrosidad de Aspas. El técnico vasco se muestra sorprendido por el adiós de Susaeta, al que le habían ofrecido la renovación.

"Esperamos un partido muy igualado, que se decida al final. Conocemos bien al rival, lo qué hace, cuáles son sus puntos fuertes y tratar de explotar los débiles. No es un equipo del que solo tengas que estar pendiente de un jugador [Aspas]. Sabemos que va a ser difícil. Viene un equipo con muchísima calidad. Junto al Villarreal, son los dos equipos que peor están para el potencial que tienen. Han mejorado últimamente. Jugando el descenso, nos van a poner las cosas difíciles", sostiene Garitano sobre el Celta.

En la rueda de prensa, el preparador del Athletic habló además de las despedidas del capitán Markel Susaeta, de Mikel Rico y de Iturraspe. "Hace meses hablamos con ellos, saben desde hace tiempo cuál era su situación, por mi parte lo saben. En el caso de Mikel (Rico) e Itu, ya les dije hace bastantes semanas que teníamos planes de no ofrecerles la renovación. Y en el caso de Markel y de Aduriz, que siguieran", explicó antes de lamentar que Susaeta tomara la decisión de no seguir en el club de toda su vida. "Es una pena, nos hubiera gustado que siguiese y así se lo he hecho ver en los últimos meses. Él ha tomado la decisión de no seguir y la respetamos. Sólo decir que tanto él como Mikel, como Itu, que no van a seguir, han tenido un comportamiento de diez siempre, han sido magníficos jugadores, magníficos integrantes del equipo".