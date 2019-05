Una derrota que sabe a primera

Ficha técnica

El Celta firmó un: al cuarto de hora, el Athletic le plantó dos goles. Sin embargo, los de Escribá tuvieron motivo para festejar el final del duelo, el Girona caía ante el Levante por 1-2 en esta jornada unificada, resultado que deja al conjunto catalán en descenso a 3 de los vigueses a falta de un encuentro.: que el Celta pierda ante el Rayo en Balaídos y que el los catalanes ganen por una goleada al Alavés a domicilio -la diferencia de tantos, baremo que se analiza en casos de empate de puntos, es de +6 a favor de los celestes-.en la distancia y a los más de 500 celtiñas que se desplazaron a Bilbao a aupar a su equipo a una victoria que sellase definitivamente las dudas del descenso. El mexicano cometía un penalti infantil a Muniain tras sesgarlo en el suelo con una entrada innecesaria. Gol de Raúl García., el doblete de Raúl García tras una buena combinación de 'Los leones' que terminaba con una internada de Muniain en el área con una asistencia de lujo hacia el punto de penalti.Con este panorama, los de Príncipe tiraron la toalla,. El choque perdía sentido y realmente los de Escribá ya no estaban jugando en San Mamés, sino en Montilivi, a la espera de una ansiada derrota local ante el Levante que les hiciese los deberes por encargo. Y así sucedería.El tercero de los vascos fue la metáfora final: fallo garrafal de Rubén Blanco , que recibe el cuero al límite del área grande y, en un intento de pase, topa con un Iñaki Williams en estado de gracia que termina la faena remachando a portería vacía.El Celta,: el Girona empataba en casa y los celtiñas se veían a dos puntos del pozo a falta de una jornada de infarto. Pero en los último compases, la parroquia celeste celebraba con entusiasmo un gol y no era el de Aspas, que sí llegó más tarde de penalti a lo panenka provocado por una mano de Aduriz, sino el delejos de San Mamés, el 1-2 del Levante al Girona que hizo de la derrota celestetras esta jornada 37:Iago Herrerín; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat; Ibai (Córdoba, m.76), Raúl García (Susaeta, m.79), Muniain; y Williams (Aduriz, m.82).Rubén Blanco; Hugo Mallo, Costas, Araujo, Olaza; Boudebouz, Okay (Jozabed, m.72), Lobotka (Fran Beltrán, m.86), Boufal; Aspas, Maxi Gómez (Boufal, m.63).1-0, m.16: Raúl García, de penalti. 2-0, m.17: Raúl García. 3-0, m.39: Williams. 3-1, m.89: Iago Aspas.Estrada Fernández (Comité Catalán). Mostró tarjeta amarilla a los locales Beñat (m.45), Muniain (m.60) y Capa (m.86), y a los visitantes Boudebouz (m.24), Araujo (m.35) y Hoedt (m.64).Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).Partido correspondiente a la trigésimo séptima y penúltima jornada de LaLiga Santander, disputado en San Mamés ante 42.494 espectadores, según datos oficiales