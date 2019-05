Lobotka: "El equipo está muy centrado en buscar la victoria"

Stanislav Lobotka habla de las dificultades de ganar en un campo como San Mamés, que se le resiste al Celta desde hace más de doce años, pero el internacional eslovaco se muestra confiado en la capacidad del equipo de Escribá de sumar un triunfo que le garantice la permanencia una jornada antes de concluir el campeonato.

"Sabemos de la dificultad del Athletic, que además está intentando entrar en Europa y sumando buenos resultados últimamente", admite Lobotka al analizar el compromiso que el espera al Celta el domingo por la tarde en San Mamés (18:30 horas).

El centrocampista del Celta cree que los de Garitano plantean partidos muy intensos, como el Leganés, donde los celestes sumaron un empate sin goles. Sin embargo, el eslovaco eleva la dificultad del próximo compromiso frente al disputado semanas atrás en Butarque. "Puede ser similar por el estilo [del Leganés], pero quizás éste sea más difícil porque el Athletic tiene grandes jugadores y está luchando por entrar en Europa. Tiene un estadio en el que los aficionados aprietan mucho. Lo importante es lo que podamos hacer nosotros", sostiene.

En ese caso, el Celta se presenta en San Mamés después de blindar su portería en las dos últimas jornadas. Las estadísticas, sin embargo, resultan poco favorables al conjunto vigués, que no gana en Liga allí desde 2006, pero los de Escribá se juegan algo tan importante como la permanencia: "Intentaremos lograr la salvación esta semana pero el Athletic es un rival muy difícil, que lo está haciendo muy bien y no va a dejar que sea esta semana. No es una final, pero es muy importante, como lo han sido los últimos partidos. El equipo está muy centrado en conseguir una victoria para certificar la permanencia", reconoce el pivote céltico.

A pesar de incumplirse las expectativas para esta temporada, Lobotka se muestra optimista y ve al Celta con capacidad suficiente para salvar la complicada situación en la tabla clasificatoria: "No estamos en la posición que se esperaba a principio de temporada, pero ahora estamos centrados en el próximo partido, y en intentar mantenernos en Primera, que es el objetivo ahora mismo. Soy optimista. El equipo ha mejorado en los últimos partidos y respira un poco".