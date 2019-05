Un duelo "tenso y sin favorito claro"

El Celta se propone certificar la permanencia en Primera División ganando el próximo domingo en el esquivo San Mamés a un Athletic Club que pugna por una plaza en Europa en uno de los encuentros más duros y importantes que ambos equipos han disputado en los últimos años. Futbolistas que militaron en los dos equipos (Patxi Salinas, Óskar Vales y Javi González) y el extécnico Javier Irureta, leyenda del cuadro rojiblanco y artífice de la segunda clasificación europea del Celta, ofrecen sus impresiones sobre el choque. Todos coinciden en que se presenta "lleno de tensión", "muy igualado y "sin favorito claro."

"Espero un partido interesante, con un Celta que ha cogido una buena dinámica de resultados y que a base de trabajo y orgullo ha salido de la zona de descenso", apunta Óskar Vales, que pronostica un duelo sin dueño. "Es verdad que el Athletic se hace fuerte en San Mamés y su juego complica a los equipos contrarios, pero el Celta llega en buen momento. Será un partido parejo", establece.

Jabo Irureta, que dirigió a los celestes en la histórica campaña 1998-99 y cerró su carrera como entrenador en el equipo del que fue referente, opina que el reciente triunfo ante el Barça ha reactivado moralmente a los de Fran Escribá, que tratarán de certificar la salvación en esta primera oportunidad. "Lo tienen los dos bastante bien, pero hay que refrendarlo. Va a ser un partido muy disputado porque ambos se juegan mucho y no quieren esperar a la última jornada para resolver su futuro y el Celta, desde que ha vuelto Iago Aspas, es otro equipo", indica el expreparador celeste. Y agrega: "El Athletic viene de perder en Valladolid y quiere también solucionar un puesto en Europa y San Mamés le va a ayudar en este sentido. Va a ser un partido muy disputado e igualado".

Javi González se expresa en muy parecidos términos. "El Celta se juega el descenso y el Athletic entrar en puestos europeos. Al final son partidos de mucha tensión. Será un partido muy bonito", señala el excentrocampista, que precisa: "El Celta está en una dinámica importante y va a ser un encuentro muy igualado entre dos equipos que van a salir a ganar porque no les queda otra cosa".

El exftubolista de Barakaldo cree que los jugadores de ataque serán los que decidirán el choque. "El partido se va a decidir en las áreas porque hay buenos goleadores; gente como Iago Aspas, que es un jugador diferencial y uno de los mejores delanteros de LaLiga; y el Athletic tiene gente como Williams o Aduriz", explica González, que destaca la reacción celeste tras el regreso del goleador moañés y la peligrosidad de los de Gaizka Garitano al contragolpe. "El Celta se ha soltado en los últimos partidos, ha recuperado a Iago, su goleador, y esto le hace peligrosísimo, aunque el Athletic, con espacios, también puede hacer mucho daño a la contra", subraya.

En opinión de Óskar Vales, si el Celta es capaz de adelantarse en el marcador tendrá parte del camino andado. "Al Athletic le está costando ganar los partidos si el contrario se adelanta, pero si marca primero defiende muy bien su renta. Con Garitano hace menos cosas en ataque, pero defiende mejor y administra bien las rentas cortas", observa el exzaguero. "El que cometa menos errores se llevará el partido. No veo un claro favorito", remacha.

Patxi Salinas, integrante del primer Celta que ganó en San Mamés el 21 de febrero de 1993, afronta, más que nunca, el choque con el corazón dividido. "Me habría gustado que el Celta hubiera llegado en mejores condiciones, que se hubiera jugado algo, pero por Europa", asegura. "Es un partido en el que un equipo se juega la UEFA y va a ir a por todas y el otro el descenso y tiene necesidad imperiosa de puntuar para no dejar todo para el último partido", describe. Y añade: "Es un partido en el que los dos se juegan tanto que puede ganar cualquiera. Estando en una situación parecida, el Athletic ha hecho buenos resultados y el Celta no fue capaz de hacerlos; el Celta viene de ganar al Barça, que quieras que no ayuda; y el Athletic de perder contra el Valladolid. El partido está al cincuenta por ciento".

La presencia de Iago Aspas, "el mejor jugador de la historia del Celta", a juicio de Salinas, favorece al cuadro de Fran Escribá, pero solo hasta cierto punto porque el rendimiento del Athletic no depende tanto de un solo jugador como del grupo. "Sin Iago, el Celta probablemente estaría descendido. Ha llegado como el Cid Campeador. Cuando ha vuelto el equipo se recuperó y está en una posición privilegiada para poder salvarse", observa.

A la hora de analizar el peso del factor cancha, históricamente muy favorable al Athletic, existen discrepancias. "El Athletic siempre confía mucho en San Mamés, juega muy distinto que fuera. El público siempre presiona mucho, pero no tiene por qué ser un factor determinante. Ambos tienen muchas opciones", sostiene Jabo Irureta. "Los dos tienen sus opciones y dependerá de la mentalización y el grado de tensión que le pongan al partido", resalta el extécnico.

"Todo el mundo es consciente de que si el Athletic no gana va a decir adiós a Europa y la gente va a estar volcadísima en este último partido de la temporada en casa. Se despide Susaeta y va a haber momentos muy emotivos, así que sí va a pesar", disiente Salinas, que matiza: "Pero el Celta se juega mucho más, así que el partido será equilibrado y los dos equipos tendrán que defender muy bien y cuidar hasta el último detalle".

Tanto Salinas, como Irureta, Óskar Vales y Javi González están convencidos de la salvación del Celta. No obstante, el excapitán celeste advierte: "Yo creo que el Celta en el último partido en casa no falla. Gana al Rayo sí o sí, pero si dejas todo para el último partido te puede pasar cualquier desgracia".