Uno de los 'youtubers' del momento en temas futbolísticos, el periodista Rodrigo Fáez, ha dedicado al Celta y a su afición el último vídeo de su cuenta, que suma casi 150.000 seguidores. El que fuera presentador de 'Los lunes al gol' en el canal televisivo Gol aprovechó su viaje a Vigo con la expedición del FC Barcelona, club para el que trabaja, para vivir en primera persona el recibimiento a los jugadores de la escuadra gallega en la previa del encuentro ante el conjunto catalán, que definió en varias ocasiones como "espectacular".

"Espectacular, de lo mejor que hemos visto en toda la temporada. Estoy flipando con el recibimiento. Qué gente, qué afición, personas de todas las edades, con un solo objetivo, animar a su Celta de Vigo", señala Fáez en medio de una nube celeste y roja de bengaleo y bufandeo, quien, además, le augura el mejor de los futuros al equipo celeste: "(El Celta) tiene la salvación a huevo, a tiro de piedra; de los de abajo, es uno de los pocos equipos que se puede salvar bien por calendario, por potencial y por jugadores. Si no se salva el Celta, lo salvo yo", añade en tono jocoso.

Balaídos fue una fiesta antes del choque contra el Barça. // FdV

Acompañado por el futbolista del Celta B Alejandro Serrano, Fáez pateó varias partes de la ciudad, como la zona del Náutico, la plaza de la Colegiata, de la Constitución o de la Princesa, y recorrió las principales arterias de Vigo, como la Gran Vía, de camino al estadio de Balaídos. Además, alabó la gastronomía de la urbe y su zona vieja: "Hay sitios muy chulos para comer. El casco viejo de Vigo es muy bonito y muy recomendable", destacó.

"El Celta es lo más importante de mi vida"

Momentos antes del recibimiento a los futbolistas, el periodista preguntó a varios aficionados de todas las edades que se encontraban en los aledaños de Balaídos una cuestión capital: "¿Qué significa ser del Celta de Vigo?" Las respuestas muestran el cariño y el profundo sentimiento que tiene cada uno de los devotos que arropan a la escuadra viguesa cada fin de semana. En algunos casos, el fútbol sí es lo más importante de entre todo lo importante.

El primero de los entrevistados, un joven con la camiseta celeste, no duda en asegurar que ser del Celta de Vigo "es una pasión" que "no se puede explicar". "Cualquier aficionado que sienta algo por el equipo de su ciudad de una manera considerable sabe lo que puedo sentir yo por el Celta", relató. En esta misma línea, respondía una joven seguidora celtiña: "Es mi vida", así como otros dos aficionados que llegaban juntos al feudo olívico: "Es lo más importante de mi vida. Es un sentimiento. Si no eres de aquí y no vienes todos los días a Balaídos, no puedes entenderlo"; "Es todo, es lo que expresa Iago Aspas en el campo, cuando se puso a llorar en el banquillo (ante el Villarreal)".

Un devoto del conjunto gallego fue más allá y aseguró que su estado de ánimo "depende de ellos, de los jugadores del Celta". Una contestación similar ofreció otro joven que se dirigía al recibimiento a los jugadores: "Es un sentimiento de pertenencia, no es como ser del Barça o del Madrid, que mucha gente lo es, pero no tiene ese sentimiento. Para nosotros, significa muchísimo".

Entre los miles de personas, se encontraba una mujer de 72 años, que, orgullosa del genio de Iago Aspas, proclamó: "Nuestro Iaguiño es un campeón, merece un monumento, ¡un monumento!", y añadió sin miedo: "Este Celta es impresionante. Se salva y hoy vamos a ganar". También una aficionada llegada de México que se declara seguidora del club celeste: "Vengo de México, me gusta mucho el Celta. Hoy, toca; hoy, ganamos". Y no faltaron los celtistas más temerosos y confiados: "Ojalá nos quedemos en primera otro añito más"; "Si creemos, podemos".

Apoyo incondicional en primera o en segunda

Hay algo que los aficionados del equipo vigués tienen claro: les da igual que el club esté en primera división, en segunda o en segunda B, ya que "es lo más grande". "Venir todos los domingos a Balaídos es lo más grande", reveló un aficionado; "Ganemos o perdamos, siempre vendré aquí, en primera, segunda, segunda b, me da igual", sentenció otro. Esta misma idea defendió otro devoto celeste: "Es una familia, una unión de mucha gente de Vigo; pase lo que pase, en segunda o en primera, siempre vamos a querer al Celta".

Los aficionados creen que igual de importante ha sido el apoyo de toda la afición cuando el equipo se metió en zona de descenso y necesitó el calor de su gente: "Desde que nos hemos visto abajo, todos nos hemos volcado". El punto de inflexión, el partido ante el Villarreal, al que Rodrigo Fáez hace mención: "Todo el mundo estaba hundido, se vieron lágrimas al descanso. De repente, empezó a recuperarse el equipo, saltó Iago Aspas al campo. A partir de ahí, empezó la auténtica reconquista".

Los jugadores salen a dar las gracias a la afición. // @CarmenVilluq

Las últimas respuestas a la pregunta inicial, "¿qué significa ser del Celta de Vigo?", recuerdan al crac de Moaña y los recibimientos que han dado la vuelta a España. "Es vivir para Vigo, vivir para el Celta, y vivir para Iago Aspas, sin duda, es el mejor"; "Es la hostia. Estamos pasándolo genial con los recibimientos, la afición responde, se acaba de ver con el premio al jugador número 12", añade otro. "Para mucha gente, esto es la felicidad de la semana", indica un aficionado señalando la marea celeste que esperaba a los futbolistas antes del choque ante el campeón de LaLiga.

¿Y qué significa 'afouteza'?

"¿Qué significa 'afouteza'? Es la gran palabra que define ya no solo el espíritu del club o de los jugadores, sino también el espíritu de la afición. Es una mezcla entre chulería y orgullo, me gusta", relata Rodrigo Faéz, que quiso conocer la definición de este famoso vocablo 'propiedad' del equipo vigués. "El Celta es un conjunto de sentimientos, es 'afouteza' e corazón"; "El Celta es 'afouteza', sin palabras, no se puede describir".