Retraso en la retirada de las localidades para San Mamés

Un grupo de aficionados, contrariados en las taquillas, al no poder retirar sus localidades. // Marta G. Brea

Pequeño contratiempo hoy en las taquillas del estadio Abanca Balaídos, donde los aficionados que acudieron a retirar las entradas que tenían reservadas para el encuentro de San Mamés, programado para el próximo domingo, a las 18.30 horas, no habían llegado, no pudiendo retirar los billetes.



El club celeste puso en marcha la reserva de localidades el pasado viernes, anunciando que hoy, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El contratiempo obligará a los interesados a tener que volver en otro momento, mostrando cierto malestar por la situación, ya que había gente que se había desplazado a propósito y que venía de fuera. Además, desde el club no les han confirmado todavía cuándo podrán retirar las localidades.



Asimismo, el club ha fletado autobuses gratuitos para todos los abonados que adquieran su ticket. La reserva de una plaza de autocar se realizará al mismo tiempo que la compra de la entrada.