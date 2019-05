"Nos faltó algo de concreción para terminar las jugadas"

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, no puso reparos a la derrota, que achacó a la falta de concreción en la finalización para plasmar el dominio ejercido por su equipo, especialmente en el primer tiempo. "Hemos dominado el partido por momentos, sobre todo en el primer tiempo lo teníamos bien controlado, aunque nos faltó algo de concreción para terminar bien las jugadas. El segundo fue parecido, aunque ellos apretaron un poco más", declaró. Y agregó: "No fue un partido de muchas ocasiones. Nosotros no hemos marcado y ellos tampoco han tenido excesivas".

El preparador azulgrana valoró,pese a la derrota, el compromiso y el paso al frente dado por sus futbolistas menos habituales, destacando en especial a Samuel Umtiti y el canterano Mousa Wague. "En estos partidos esperas ver a jugadores determinados, que den un paso adelante. Umtiti ha estado muy bien y Mousa ha demostrado ser un lateral que nos puede ayudar en el futuro. En líneas generales lo veo en positivo,a pesar de que hemos perdido", comentó.

El cacereño lamentó la lesión de Ousmane Dembelé, que calificó de "contratiempo importante".