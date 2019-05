"Dimos un buen paso, pero aún falta"

Fran Escribá, técnico celeste, expresó su satisfacción por una victoria "merecida", que deja la permanencia a punto de caramelo para el Celta y de la que el preparador valenciano destacó, más que el buen juego de sus hombres, su compromiso y el equilibrio mostrado para llevarse los tres puntos sin recibir gol del vigente campeón de Liga.

"Necesitábamos esta victoria. Sin hacer un gran partido, creo que hicimos un buen partido, los jugadores se vaciaron desde el minuto uno", apuntó tras el choque el técnico céltico, que se mostró cauto a la hora de dar por hecha las salvación. "La cantidad de puntos empieza a ser cercana a la salvación pero soy cauto. Hemos dado un buen paso pero todavía falta bastante", dijo. Y precisó: "Dependemos de nosotros y una victoria en uno de los dos partidos que nos quedan creo que bastaría".

El entrenador del Celta reconoció que su equipo no estuvo nada cómodo, especialmente en el primer tiempo, pero consideró el triunfo "merecido" tras las correcciones realizadas tras el intervalo. "No estaba satisfecho y se lo dije en el descanso porque no estábamos haciendo el partido que habíamos hablado. No estuvimos cómodos ni a gusto, pero aún así no sufrimos ocasiones. Con las correcciones del descanso creo que merecimos la victoria", dijo.

Escribá valoró que su equipo mantuviese la portería a cero por segundo encuentro consecutivo. "Hasta la semana pasada habíamos encajado en todos los partidos y le doy importancia a esto, lo mismo a los empates que conseguimos contra el Leganés y el Espanyol. Hemos encontrado el equilibrio de marcar menos goles, pero también encajar menos", observó. El valenciano destacó igualmente el impulso recibido de la hinchada. "Balaídos está alcanzando una comunión perfecta entra la afición y el equipo. Ha sido un factor importantísmo", aseguró.

Finalmente, sobre su renovación, indicó: "Me da exactamente igual. Sigo pensando lo mismo que hace un mes. No tengo otra cosa en la cabeza que salvar al equipo. Los puntos son de los jugadores".