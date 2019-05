La vida es bella

Acababa de despertar de ese sueño que nos sostiene ante la dura realidad de la vida, como es el reconfortante sueño que, a nosotros, a los ancianos, nos transmite la siesta. Su poder está en el cruce de la inocencia y la imaginación de la dura realidad vivida, que en las interminables noches vacías de ese sueño nos acerca, con fuerza, a conmover nuestros corazones y volver a dejar ver, con toda nitidez, esos recuerdos que solo dejaremos cuando se los lleve, junto con todo aquello que hemos amado, la última lágrima que se deslice de nuestros ojos, en el lecho en el que recibiremos a la muerte.

Fue con el dulce despertar de ese sueño reparador cuando me enteré de que Casillas había sufrido un pequeño infarto, por lo que se le había puesto un bypass. La noticia no me cogió de sorpresa. Aunque no es un jugador que se dejase baquetear por la dulce miel del mundo del fútbol, su amor propio, primero, por ser portero del Real Madrid, luego uno de los más ponderados de España, y ahora del Oporto, junto con su pundonor profesional, han hecho que en sus últimos años haya jugado bajo una sobrecarga.

Aunque no es un portero de completa referencia para mí, como se asegura que es, sí es un gran portero, si como portero entendemos los balones que rebotan en uno y no los que se paran de verdad. En el rebote, jugadas de recurso, es un guardameta milagroso. En su comportamiento como portero bajo los palos ya no existe el milagro, solo la vulgaridad de saber si el rebote salva o no el gol. A pesar de que es un hombre que quiere y sabe aprender, y tiene todas las cualidades para ser un gran portero. Por eso llegó a ser lo que es, pudiendo llegar a ser uno de los grandes de España. Lo que no consiguió tal vez por ese "invento" de entrenar a los porteros quienes no tienen ni idea para ello. Por eso, cuando lo veía por televisión entrenar con el entrenador de porteros de Ancelotti, yo pensaba en lo que estaría sufriendo Casillas ante tanto ridículo y pantomima. Pero él, como un buen profesional, supo cumplir con el que no le sabía enseñar, sin marcarle la diferencia, ni el trato, ni el comportamiento.

No así en cambio hizo lo mismo el siempre ensalzado Real Madrid con Casillas, al cual humilló injustamente, tal vez por esos celos estúpidos, de unos y otros, que hay en todos los clubes, siempre apoyados por los más listos "trompeteros" del lugar. Y por la masa drogada por el triunfo de la victoria. Fue tal la humillación que sufrió Casillas que incluso hizo exclamar a mi mujer, que ni entiende ni sabe nada de futbol: "¡Mira, a Casillas le están haciendo en el Real Madrid lo que te hicieron a ti en el Celta!".

Y fue a partir de aquí cuando el buen guardameta, llevado por su amor propio, cargó con más peso su ya cansado y herido corazón, sometiéndolo a una carga emocional y física aún superior. Su condición humana y honradez profesional así se lo requerían, y él lo intentaba seguir dando sobre el terreno de juego. No como hacen otros porteros que, tal vez por seguir manteniendo su estatuto futbolístico, arrastran su nombre con la impotencia que nos dan los años, sin que les importe ni la pérdida de prestigio, ni el gol tonto con el que su equipo y compañeros asumen el fracaso de la derrota. Por eso en España tenemos varios casos de seguir viendo jugar a porteros hasta cerca de los cuarenta años, como en Italia y en otros lugares que ahora no me llegan a la memoria. Casillas quiso seguir siendo uno de esos porteros, su profesionalidad así se lo requería, para demostrarle al Madrid lo poco que se le agradece al jugador su gran cariño por su club de toda la vida.

Todo esto lo sé por propia experiencia, pues el "caso Casillas" con su Real Madrid fue el mismo que mi Real Club Celta tuvo conmigo. Casillas tampoco podía ingresar en un club de mucha más solera que el Madrid, por eso se le obligó a "refugiarse" en el Oporto. A mí, el Celta me creyó acabado, sin pensar que, herido como estaba por la injusticia, un "tigre" se defiende hasta la muerte. Lo que sí estuvo a punto de sucederle al buen cancerbero español, al prolongar seguir queriendo ser lo que ya el corazón nos dice que no somos. Al igual que Casillas, ante el desprecio, la envidia, el rencor, que de todo hubo, en ambos casos, yo también quise demostrar lo que mi corazón me decía que ya no tenía. Por eso, al ver que ya no cogía balones que eran fáciles para mí, con la soltura y facilidad con los que siempre los detenía, a pesar de que tenía un año más de contrato con el Deportivo, decidí alejarme de la "venganza" de seguir mostrando mi valía. Una vez conseguido ser el campeón de Segunda División, tres o cuatro jornadas antes de finalizar el campeonato liguero, concretamente alcanzado contra el Celta, di por finalizada mí vida como jugador de fútbol, después de pagarle una "deuda" de gratitud a mi buen amigo y mejor persona Doctor Sixto Seco. Con el cual pienso reunirme, donde él quiera y nos dejen, para reírnos como siempre, cuando nos encontrábamos y contábamos nuestras andanzas futbolísticas las que, como directivo y uno de los fundadores del Compostela, siempre exageraba para que yo pareciese el gigante en el país de Gulliver.

Aquí podía dar por finalizados mis buenos deseos, con los que pueda afrontar su futuro el bueno de Casillas, pero no lo voy hacer. Ya que antes quiero recordarle que, según el tipo de operaciones, la recuperación es mucho más dura que el pasar por el quirófano. Yo también lo viví en propia carne, como viví eso de "una muerte digna", ante la cual me faltó el valor, al pensar que aquella no fuera una muerte tan digna. Como la muerte que me llevó a mi querido "Blondy". Al verlo agonizando entre dolores, quise alejarme de su lado para no presenciar su muerte que por la mañana, en misa, había pedido su final. Pero no pude alejarme de su lado, pues al mirarlo por última vez, con sus ojos, él siempre me hablaba con sus ojos, me pidió que no lo dejase en un momento tan crucial. Y abrazado al "hijo" que había convivido conmigo durante dieciséis años, lloré amargamente la dignidad de la muerte de mi siempre recordado y llorado "Blondy".

Traigo esto a la memoria, antes que el tiempo la borre de ella, porque deseo que Casillas no se rinda nunca ante ninguna adversidad del futuro, que le pueda acarrear su recuperación del buen funcionamiento de su corazón. Por lo que, como director de cine frustrado, le pido que revise de nuevo las siguientes películas: "La Vida es Bella", "¡Qué Bello es vivir!", "Vive como quieras", "La Vida es asi"€ para que siga viendo ¡de verdad!, la verdadera dignidad que nos rodea a lo largo de todas nuestras vidas. En las que entran, lógicamente, también el sufrimiento, el dolor, el hambre, la soledad€¡incluso los disparates que se oyen!.