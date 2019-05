Valverde calma a los rivales del Celta

Ernesto Valverde tranquilizó a los rivales del Celta por la permanencia en relación a la actitud con la que el equipo azulgrana va a jugar en Balaídos. En medio de las dudas que han surgido en diferentes plazas por la alineación que presentará el técnico tres días antes de afrontar el duelo capital de Anfield por un sitio en la final de la Liga de Campeones, Valverde aseguró con el rostro serio que "el equipo va a salir motivado y con la intención de ganar. No tengáis ninguna duda". La frase la repitió en un par de ocasiones durante una rueda de prensa en la que el absoluto protagonismo lo tuvo el enfrentamiento con el Liverpool. El partido de esta noche era un asunto sobre el que se aludía ocasionalmente. Pero siempre que tocó hacerlo Valverde aprovechó para advertir que "competiremos y trataremos de buscar los tres puntos como hacemos siempre. Es verdad que el calendario es así, no es culpa nuestra tener ya la Liga ganada, pero la intención del once que voy a poner en Balaídos será el de ganar el partido. Llevamos unas semanas con mucho esfuerzo detrás y vamos a hacer cambios. Es necesario" y avisó: "Frente al Huesca también rotamos y estuvimos muy bien. No digo que será la misma alineación y nuestro equipo estará motivado sin ninguna duda. Así que jugarán algunos que no han participado demasiado".

Incluso se tomó una pequeña revancha en relación a lo sucedido en la primera fase de la Liga de Campeones. Recordó Valverde que en la última jornada les correspondía jugar con el Tottenham, que aún no tenía la clasificación asegurada y de cuyo resultado también estaba pendiente el Inter de Milán: "En aquella ocasión se dudaba también desde el Inter y recuerdo periodistas que me preguntaron sobre cómo afrontaríamos el partido teniendo la clasificación ya hecha. Al final ganamos el partido y el Inter no por lo que se quedaron fuera". Y volvió a avisar a los rivales del Celta en la cruda pelea por salvar el tipo: "Que ellos se preocupen de su partido que nosotros ya nos ocuparemos del nuestro".

En Balaídos es evidente que el Barcelona alineará un equipo de circunstancias sobre el que Valverde no concedió apenas detalles. Simplemente recordó sobre la titularidad de Cillessen (Ter Stegen se quedó en Barcelona) que "cuando la temporada pasada fuimos campeones ya jugó algún partido para preparar la final de Copa del Rey". También citó a Aleñá en ese sentido: "A Aleñá le veo preparado. Es verdad que hay mucha competencia en su posición, pero está dando pasos importantes y tenemos muchas ilusiones y esperanzas puestas en él. En la faceta defensiva, que es donde tenía algún problema, lo vemos progresar, y en ataque cada vez tiene más desparpajo", destacó. El joven atacante será uno de los titulares con seguridad en Balaídos.

En Vigo probablemente también juegue el centrocampista Arthur Melo, a quien el técnico del conjunto azulgrana sacrificó ante el Liverpool al apostar por el músculo de Arturo Vidal. Valverde desveló que el brasileño "viene sufriendo un problema físico hace tiempo", pero aseguró que está en condiciones de ser alineado en Vigo aunque tampoco prefirió no dar demasiados detalles en este sentido.

"La idea en estos tres partidos es competir al máximo nivel. Es verdad que hay jugadores que han participado menos que es posible que jueguen porque tenemos 'Champions' el martes. Pero tenemos que seguir compitiendo porque tenemos una final de Copa que queremos preparar bien", manifestó.

Sobre la diferencia de compromiso que espera al Barcelona y al Liverpool (que se está jugando el título con el Manchester City) el preparador azulgrana explicó que "este fin de semana tenemos ambos dos partidos, ellos se están jugando la Liga y nosotros ya la tenemos. Cuando jugamos en el Camp Nou venían de tener un día más de descanso....Es posible que en esta ocasión nosotros tengamos una ventaja pequeña con respecto a ellos".