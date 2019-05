Fran Escribá: "Quiero que nuestra mentalidad sea la del último partido de Liga"

Fran Escribá quiere como regalo de cumpleaños una victoria ante el campeón de Liga. Así lo ha confesado el preparador celeste, que ayer cumplió 54 primaveras en vísperas del que seguramente es el partido más importante de los que restan por jugarse esta temporada. "Ganar es el regalo que espero", reconoció el preparador céltico en la rueda de prensa previa al choque. "Es lógico, cualquiera en nuestra situación lo que desea es ganar", agregó.

El entrenador del Celta tiene buenas vibraciones con respecto al duelo contra el Barcelona, no tanto por el hecho de que Ernesto Valverde se haya dejado a todas sus estrellas en tierra pensando en el compromiso europeo del martes contra el Liverpool, sino por el buen momento que su propio equipo atraviesa como local y al empuje de la afición de Balaídos, que una vez más volverá a dejarse la garganta para conducir al equipo al triunfo.

"Es el mejor momento para recibirlos, sobre todo porque nosotros estamos bien. El Barça sigue siendo un gran equipo aunque falten algunos jugadores pero nosotros creemos que somos capaces de ganar a cualquier rival", destacó el técnico, que remachó: "Somos muy optimistas y estamos siendo muy fuertes en casa por el apoyo de nuestra gente. La gente va a jugar el partido con nosotros".

La ausencia de las grandes figuras azulgranas no consuela del todo a Escribá, que augura igualmente un duro encuentro contra un rival "muy competitivo", que no va a regalar nada. "El partido es muy importante para nosotros. La importancia que ellos le puedan dar a nosotros nos da igual, pero estoy convencido de que van a venir a ganar", apuntó el preparador celeste. Y subrayó: "Conociendo a su entrenador, estoy convencido de que su mentalidad es venir a ganar y los jugadores exactamente igual. Tenemos que hacerles ver desde el minuto uno que el partido es vital para nosotros".

Aunque el duelo de esta tarde no es, a juicio de Fran Escribá, "definitivo", en caso de victoria, sí dejaría la permanencia a punto de caramelo para su equipo. "Ningún resultado nos va a dar nada definitivo pero si que es cierto que una victoria nos acerca muchísimo" observó el técnico, que tampoco consideraría determinante una derrota. "Depende un poco de los resultados. Si los resultados de los demás equipos son malos pues nos quedaríamos en el mismo sitio, pero sí que es cierto que cualquier derrota nos aleja del objetivo", dijo.

Por ello, la idea que el técnico quiere transmitir al grupo es que jueguen contra el campeón como si les fuese la vida en el envite. "Quiero que la mentalidad sea de que es el último partido de Liga y que esa mentalidad nos haga ver que los tres puntos son básicos y necesarios" , sentenció.

El técnico valenciano confía en que la fortaleza que el Celta ha mostrado como local desde su llegada ayude también a sumar los tres puntos. "Hasta ahora ha sido un factor importante para nosotros jugar en casa. Lo hemos demostrado. Hemos sido fuertes en los últimos partidos. Solo tropezamos en el primero con el Betis", dijo Escribá, que confía en que de nuevo la hinchada celeste tire del equipo. "El apoyo de nuestra gente ha sido fundamental porque ninguno de los tres partidos lo sacamos con suficiencia", reconoció.

El preparador céltico admitió, por otra parte, su alivio por la ausencia de Leo Messi, que se ha quedado en Barcelona al igual que la mayoría de los jugadores que fueron titulares en el duelo del pasado martes frente al Liverpool. "

"Con independencia de la exhibición del otro día, Messi el mejor jugador que yo he visto en mi vida. No estamos hablando de dos o tres años de gran rendimiento, estamos hablando de un futbolista que lleva más de diez años dando un rendimiento extraordinario. Es un futbolista irrepetible y el vacío que dejará en el fútbol el día que lo deje, va a ser muy grande", observó. Pero matizó: "Me encanta verlo jugar, pero personalmente prefiero que no venga".

El estratega valenciano celebró en cambio el alta médica de Iago Aspas, que afronta el choque casi en plenitud de facultades. "Está casi perfecto. No le hemos quitado nada de los entrenamiento, está muy bien. No hay ninguna pega con Iago. Está perfecto para jugar", aseguró.