El Celta colorea al Barça para acercarse a la salvación

Ficha técnica

El. Con estos tres puntos ante un Barça que llegaba como campeón e irreconocible desde la partida,-a expensas de lo que haga mañana el Valladolid ante el Athletic-. Maxi Gómez Aspas noquearon a los azulgranas con dos tantos en una segunda parte con un guion totalmente opuesto al de los primeros 45 minutos.Los celtiñas, a pesar del choripán y la cerveza de la previa , comenzaron el partido, como si el pasillo inicial a los campeones continuase a pesar del pitido inicial. Los de Valverde, sin Messi, Suárez, Ter Stegen, Jordi Alba, Rakitic y Busquets, salieron a demostrar, era la oportunidad para los Riqui Puig, Todibo, Wague, Boateng, Malcom o Aleñá.Sin embargo, poco les duró la iniciativa,, y, a raíz del infortunio, los celestes comenzaron a espabilar paso a paso. En el minuto 30, el partido cambió de guion: ya no solo actuaban los culés, los locales entraban en escena con varios arreones.Al término de la primera parte, Balaídos confiaba en, un golpe de afouteza y un rito de meigas para torcer por completo el devenir. Y así sucedió. El milagro llegaba en el minuto 50: Araújo recogía un rechace en el área rival tras un córner y fusilaba la meta de Cillesen. Alegría a priori, desastre minutos después:Un amago que provocó ansias en la parroquia local y que acabó descargando con el primer zarpazo tras un primer intento fallido:. Balaídos lloraba de ilusión, a medida que el cerca despertaba, el sueño estaba más cerca.El final se acercaba y el Barça, inocente, no era capaz de amedrentar la meta de Rubén Blanco . El Celta, pico y pala hacia una sentencia que llegaría en el 85, en un alarde de tranquilidad, de esos tantos que rebajan el nerviosismo y aumentan la euforia olvidando el "como nos marquen al final".señalada por el colegiado Sánchez Martínez tras una mano clara de Umtiti en el área a un tiro de Maxi Gómez., prácticamente descendido tras su derrota de hoy ante el Levante. Los de Escribá dormirán hoy en la 14ª posición con 40 puntos, los mismos que Villarreal -sin jugar todavía, lo hará mañana ante el Real Madrid en el feudo blanco- y Levante.Así ha valorado el partido Lucas Olaza:Rubén; Hugo Mallo, Araujo, Cabral, Olaza; Lobotka, Okay, Boudebouz (Jozabed, min. 85), Boufal (Brais Méndez, min. 71); Aspas, Maxi Gómez (Beltrán, min. 91).Cillesen; Wage, Todibo, (Murillo, min. 68) Umiti, Vermaelen; Arthur (Vidal, min. 62), Puig, Aleñá; Dembélé (Collado, min. 5), Malcom, Prince Boateng.1-0 Maxi Gómez min. 67; 2-0 Aspas min. 88.Sánchez Martínez (comité murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Vermaelen, Umtiti, Todibo, Boateng y Vidal por parte del Barcelonapartido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de la Liga Santander disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 22.519 espectadores. Los jugadores del Celta honraron antes del partido con un pasillo al Barcelona como reconocimiento por su título de campeón de la Liga Santander.