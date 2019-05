Valverde: "Habrá cambios en Vigo, pero saldremos a ganar"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, confirmó en la rueda de prensa previa al entrenamiento de esta tarde en la ciudad deportiva del club azulgrana que hará numerosos cambios en el encuentro que mañana juegan en Vigo ante el Celta aunque dejó claro que "saldremos con la intención de ganar y sumar otros tres puntos".

El técnico tranquilizó a los rivales del Celta por la salvación en el sentido de que "el calendario es el que es. Tenemos ya el título de Liga, no podemos hacer nada en ese sentido. Pero competiremos y trataremos de ganar el partido. El resto de equipos que se preocupen por su partido y nosotros nos preocuparemos por el nuestro". Sobre este particular recordó el caso de la última jornada de la Liga de Campeones: "Estaba el Inter preocupado por nuestro comportamiento contra el Tottenham cuando ya estábamos clasificados. Nosotros ganamos el partido y los que no ganaron fueron ellos y se quedaron fuera".

Valverde no adelantó ninguno de los cambios previstos para Vigo (la lista de convocados está previsto que la facilite a la conclusión del entrenamiento de esta tarde) y se limitó a contestar un aluvión de preguntas en relación a la eliminatoria contra el Liverpool y sobre todo del partido del martes en el que se juegan el pase a la final de la Liga de Campeones. Una de las preguntas hizo alusión a la mala racha que el Barcelona tiene en Balaídos y dijo que "también es un buen momento para romper ciertas dinámicas".