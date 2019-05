Escribá dispondrá de todo su arsenal para medirse al Barça

Fran Escribá continúa recibiendo buenas noticias en vísperas del vital enfrentamiento de mañana con el campeón de Liga, FC Barcelona. El entrenador celeste se desayunó ayer con la esperada confirmación de que va a poder contar con Iago Aspas para el vital duelo contra los azulgranas.El delantero celeste recibió el alta médica y estará en perfectas condiciones para afrontar el choque contra los de Ernesto Valverde tras superar el esguince en el hombro izquierdo sufrido en un encontronazo con Pichu Cuéllar en Butarque.

La evolución de la articulación ha sido la esperada por los médicos, con lo que la estrella céltica ya pudo entrenarse ayer en plenitud de facultades tras trabajar durante la semana de forma limitada con el grupo.

En la jornada de ayer recibió también el alta médica el lateral zurdo David Juncà, que sufrió una lesión muscular en el compromiso liguero a mediados de marzo en el Santiago Bernabéu. Mes y medio después de caer lesionado, el catalán está ya disponible.

La única duda de Escribá para el duelo ante el campeón liguero es, de hecho, si el técnico valenciano podrá contar con Emre Mor, que se recupera de un esguince en su tobillo izquierdo. La evolución de la articulación es favorable. El futbolista se entrenó ayer prácticamente sin limitaciones con el grupo y se espera que hoy reciba el alta médica.

Si esto ocurre, el Celta podrá afrontar por primera vez un partido de Liga con su plantilla al completo. Ni Antonio Mohamed, ni Miguel Cardoso anteriormente, ni Escribá en los nueve partidos que ha estado al frente del equipo, pudieron contar con todos sus efectivos.

Pero lo más importante es que el preparador céltico va a disponer de su once de gala para medirse a un Barcelona que seguramente se va a dejar en casa a la mayor parte de sus pesos pesados pensando en el segundo asalto de las semifinales de la Liga de Campeones que afrontará el próximo martes en Anfield contra el Liverpool. El once que Escribá opondrá al campeón liguero no va a diferir apenas del que saltó al terreno de juego el pasado sábado en Butarque. La novedad será el regreso al eje de la medular de Okay, que cumplió sanción frente al Leganés, y es también probable que Brais Méndez vuelva al frente de ataque en lugar del danés Hjulsager, la elección del técnico para ocupar la banda derecha en Butarque.

Por otra parte, la plantilla del Barcelona regresó ayer a los entrenamientos tras su duelo europeo contra el Liverpool. Los titulares hicieron trabajo de recuperación, mientras que el resto de futbolistas empezó a preparar el partido contra el Celta ejercitándose con mayor intensidad.

También participaron en la sesión los jugadores del Barça B Iñaki Peña, Moussa Wagué, Oriol Busquets, Álex Collado, Riqui Puig, Carles Pérez y Abel Ruiz del Barça B.