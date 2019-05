La afición celebra con "orgullo" su premio

La afición del Celta expresó ayer su satisfacción y orgullo por el "merecido" premio a la mejor afición española de la actual temporada con que acaba de distinguirles LaLiga "por haber demostrado su leal apoyo al Celta, respetando al resto de equipos y sus aficiones, y destacando por su ejemplar comportamiento dentro y fuera de su estadio."

"Es un orgullo inmenso. Somos una afición pequeña, no tenemos 60.000 o 120.000 socios como otros equipos, pero estos 15.000 incondicionales estamos siempre. Otras aficiones pitan. sacan pañuelos y piden dimisiones. Nosotros eso lo valoraremos a final de temporada, pero desde que el equipo estaba casi muerto estos 15.000 nos hemos juntado y hemos demostrado que somos una piña. Somos solo 15.000, pero para mí estos 15.000 valen más que un millón", resume Belermo Dios, de Carcamáns, que remacha: "En las buenas estamos todos, lo importante es estar cuando las cosas van mal. Sabemos lo que somos y de donde venimos y cuando vienen mal dadas siempre responde. Somos una gran familia".

"Nos lo hemos ganado a pulso. Ha sido una demostración de compromiso y unidad memorable que se ha visto en todas partes", añade Javier Vaz, de Centolos Celestes.

Reyes Álvarez, de Terra Celeste subraya la fidelidad de la hinchada cuando las cosas vienen mal dadas. "Estoy súper orgullosa de la afición del Celta. Hemos demostrado que cada vez que hay que dar el callo en vez de silbar aplaudimos. Cuando las cosas se ponen negras, se acabaron los pitidos, ahí vamos todos a apoyar al equipo al máximo", resalta.

Álvaro Torras tampoco oculta su satisfacción por un galardón que cree muy merecido. "Es un orgullo", dice. Y apunta: "Desde que estuvimos en Segunda creo que la afición ha cambiado. Es verdad que esta temporada se ha escuchado algún pito, pero no de la gente que estuvimos al pie del cañón en los años complicados. Deberíamos seguir así, pero también el club debería ajustar más los precios el año que viene para intentar tener un Balaídos lleno, como en estos últimos partidos, que ha sido una gozada ver el campo casi lleno".

Francisco Ferreira, de Hordas Celestes, desliza una crítica al club: "No es que no me parezca merecido, pero creo que viene dado por estas últimas quedadas, que las sacan en televisión. Cuando el club necesita del socio le pide que le eche una mano pero a nosotros el club no los ha echa".

Marta Saiz, de Le-chuzas, considera el reconocimiento de LaLiga una gran noticia. "Me parece fantástico, ya era hora de que nos dieran una buena noticia. Muy contentos y orgullosos. Para los que estamos siempre ahí es un gran orgullo", sentencia.